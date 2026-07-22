Luz verde a la salida de Gastón Valles del CD Tenerife

Va quedando cada vez menos para que el Tenerife termine de perfilar la plantilla de la temporada 26/27. Ya cuenta con ocho altas –nueve si se añade la de Baba Diocou– y le faltan pocas bajas por tramitar. La siguiente salida en anunciarse debería ser la de Gastón Valles. Su desvinculación ya se da por hecha. Con la carta de libertad en la mano, el uruguayo podrá continuar su carrera en otro equipo. En principio, uno de Primera Federación.

Valles fue fichado por el Tenerife el 19 de enero de 2026 después de que la entidad isleña asumiera el pago de la cláusula de rescisión del contrato que tenía con el Unionistas de Salamanca. Las partes quedaron unidas hasta 2028. Pero la relación no será tan duradera.

Su estancia en el representativo se resume con su participación en 16 partidos, todos de Primera RFEF y la mitad como titular, y tres goles marcados. Gastón no tuvo que esperar mucho para debutar. Lo hizo en su primera oportunidad, seis días después de que se hiciera público su fichaje. Además, se estrenó con un tanto de penalti al Real Madrid Castilla en el Rodríguez López (4-2). El uruguayo repitió el 21 de febrero para resolver el encuentro en el campo del Arenteiro gracias a otro acierto desde los once metros en el minuto 97. Y cerró su cuenta anotadora en la siguiente jornada, la del empate en casa con el Avilés Industrial (2-2).

Unos números que no le han dejado un sitio en el nuevo proyecto del club tinerfeño. Su nombre no fue incluido por el director deportivo Manu Guill entre los convocados para comenzar la pretemporada. Tampoco los de Josep Calavera, que se marchó cedido al Ibiza, ni Ander Zoilo, cuya salida sigue pendiente. Sí cambió de equipo, hasta junio de 2027, el extremo grancanario Jeremy Jorge. El pasado lunes empezó a entrenar con el Rayo Majadahonda, uno de los ascendidos a Primera Federación.

La primera tanda de bajas se produjo el pasado 30 de junio. El paso de una temporada a otra fue aprovechado por el Tenerife para anunciar que no iban a continuar Javi Pérez, Maikel Mesa, Cris Montes, Antal Yaakobishvili ni Facundo Agüero, cada uno con sus circunstancias, con contrato en vigor –Maikel– o ya sin relación laboral con la entidad isleña —Montes, Agüero, el cedido Yaakobishvili–.

La inminente marcha de Gastón no dejará un vacío en el frente ofensivo del Tenerife. Álvaro Cervera cuenta con Enric Gallego, Jesús de Miguel, Fran Sabina, Martin Pecar y Grant-Leon Ranos como especialistas, cada uno con sus características. Pero no se trata de una lista cerrada. Podría llegar uno más y también es probable que De Miguel cambie de equipo. No sería una salida regalada, ya que el Tenerife invirtió el año pasado para hacerse con sus servicios. Su rendimiento en la Liga del ascenso de los blanquiazules a Segunda División ha despertado el interés de varios clubes que tratarán de seguir el mismo camino en la campaña venidera.

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Y luego está el caso de Fran Sabina. El canterano ya demostró que la Segunda RFEF se le queda corta –ocho goles en el mismo número de partidos con el filial la temporada pasada–, pero corre el riesgo de participar poco con el primer equipo en LaLiga Hypermotion. En ese escenario, la opción de una cesión a un conjunto de Primera Federación ha ido cogiendo fuerza. De momento, Fran se quedó sin minutos en el ensayo del sábado con el Tenerife B, lo mismo que Jesús de Miguel.