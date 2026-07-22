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El CD Tenerife y el Getafe se ven las caras en el Heliodoro: dónde ver el partido por TV y a qué hora

La cita estival servirá para que ambos clubes continúen acumulando minutos, acoplando los nuevos fichajes y afinando el tono físico de cara al arranque liguero

El CD Tenerife gana al CD Tenerife B en la primera prueba de pretemporada

El CD Tenerife gana al CD Tenerife B en la primera prueba de pretemporada / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El CD Tenerife y el Getafe CF se enfrentan este miércoles 22 de julio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López con motivo del Trofeo Ciudad de Santa Cruz. El duelo supone un test de nivel para ambas plantillas en pleno proceso de rodaje estival. El conjunto blanquiazul afronta el choque motivado tras haber iniciado sus compromisos de preparación con una solvente victoria por 3-0 ante su filial, en un encuentro en el que destacaron las actuaciones de los nuevos refuerzos, como Martin Pecar, y la eficacia goleadora de Enric Gallego.

Por su parte, el cuadro madrileño que dirige José Bordalás llega a la isla tras imponerse por 1-0 al Reading inglés gracias a una diana de Martín Satriano, con la intención de dar continuidad a su solidez defensiva y superar las primeras molestias musculares típicas de la precampaña.

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Enric Gallego, delantero del CD Tenerife, celebra su gol

Enric Gallego, delantero del CD Tenerife, celebra su gol / Arturo Jiménez

Horario y dónde ver el partido en televisión

  • Fecha y hora: Miércoles 22 de julio, a las 19:30 horas (hora canaria) / 20:30 horas (hora peninsular).
  • Televisión: El encuentro se retransmitirá en directo a través de Televisión Canaria.

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