Un CD Tenerife en construcción compite ante un rival de Primera, el Getafe (1-2)

Un Tenerife en construcción, con una semana y media de trabajo y ocho fichajes, compitió ante un rival de Primera División, el Getafe, en la quinta edición del recuperado Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Los blanquiazules se adelantaron con un gol en la primera parte de Víctor Moreno, a pase de Marc Mateu, y el conjunto de JoséBordalás remontó con un doblete de Satriano. Igualó de penalti y sentenció en saque de esquina.

Del segundo partido de una pretemporada no se puede esperar que la alineación titular sea, por nombres, un avance claro de lo que vendrá en la competición. Suele haber un poco de todo, jugadores que se quedan con el sitio, otros que entran y salen... Es demasiado pronto. Ni siquiera está cerrada la plantilla. Por ese lado, el Tenerife ha adelantado gran parte del trabajo. Sus ocho fichajes -nueve si se cuenta a Baba Diocou- formaron parte de la convocatoria del ensayo con el Getafe en el Rodríguez López, correspondiente al Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Se supone que llegará algún refuerzo más.

Otra cosa es la idea. Por ese lado, las lecturas sí son más claras, aunque se trata de una idea más o menos conocida por tener como autor al entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del club blanquiazul. Y así fue, Álvaro Cervera se decantó por un 4-4-2, con el recuperado Marc Mateu -casi un refuerzo más- en la banda izquierda, David en la suya, la derecha, y Landázuri y Jorge Moreno cerrando. Por delante, Juanjo Sánchez, que tuvo que pedir el cambio a la media hora por unas molestias, junto a Anes Krdzalic, con Víctor Moreno y Noel López en los extremos y con Iván Chapela y Martin Pecar como delanteros, dos atacantes alejados del perfil del clásico ariete, el nueve puro, el que presenta Gallego, por ejemplo.

Con estos ingredientes entró en escena el Tenerife para iniciar el test más exigente de toda la fase de preparación. No volverá a medirse a un rival de Primera División. Para abrir boca, se había probado con el filial blanquiazul en la Ciudad Deportiva (3-0). Lo siguiente fue un oponente que participará el curso que viene en la Liga Conferencia. Pero el equipo de Álvaro Cervera no se sintió menor. De hecho, salió a lo suyo, a ejercer una presión alta y llevar la iniciativa frente a un Getafe que tampoco se desespera por no tener el balón. Su plan suele ser ese, protegerse y aprovechar momentos puntuales para morder con algún contragolpe, una jugada a balón parado... En resumen, el Getafe de Bordalás. En ese cruce de caminos fueron mejores los locales de entrada. Por eso no fue nada injusto que Víctor Moreno, uno de los fichajes de este verano, anotara el 1-0 en el minuto 36 tras recibir un centro de Marc Mateu y batir a Ferrer con un golpeo en el interior del área. El Tenerife ya había avisado con tres remates del incisivo Krdzalic, todos para dar trabajo al guardameta.

El Getafe no despertó hasta el último tramo de la primera parte, cuando se vio en desventaja. Fue entonces cuando apretó el acelerador y empezó a invadir con más frecuencia el campo contrario. Incluso llegó a marcar. Lo hizo Davinci. Pero en fuera de juego. El Tenerife supo resistir y alcanzó el intermedio con un merecido 1-0 y la participación de cuatro de los recién llegados, Jorge Moreno, Krdzalic, Víctor Moreno y Martin Pecar. Los cuatro dieron muestras de haber ganado terreno en la adaptación al modelo de juego de Álvaro Cervera. Tiempo al tiempo.

Tras la pausa se estrenaron el central neerlandés alemán Viereck y el delantero Ranos. Y con ellos, al campo, De Vuyst, José León, Jesús Álvarez -otro fichaje-, Dani Fernández, Baba Diocou y Nacho, que ejerció de mediapunta o segundo delantero. Bordalás también movió piezas, y lo hizo para subir las prestaciones de su equipo con jugadores como Djene, Abqar, Uche o Satriano. Los dos últimos se hicieron notar enseguida. Con el Getafe más suelto, José León derribó a Uche dentro del área. Penalti. Lo lanzó Satriano. Imposible para De Vuyst. Fuerte y a la escuadra (1-1, 54'). La tendencia había empezado a cambiar con los madrileños mostrando su poderío y dominando con una mayor constancia. El rimo subió y el partido dejó de parecerse a un amistoso de verano. Hasta se calentó por momentos con alguna entrada a la altura de un encuentro de competición. De eso se trata también. Todo sirve en una puesta a punto para la Liga.

En esa etapa más animada tuvieron la oportunidad de intervenir Fabricio, César y el último en unirse al plantel, el argentino Pittón. Más alicientes para el público que acudió al estadio. No mucho.

A ratos, Dani Fernández pudo asomar con alguna maniobra de las suyas por la banda derecha, sin llegar a finalizar pero obligando al Getafe a estar atento atrás. Y en el otro costado, Baba Diocou confirmó lo que ya se sabía, que es un extremo rápido y con desborde. En una de esas generó un tanto que no valió por fuera de juego. Más tarde pidió penalti por un empujón. El público tomó nota del dorsal 30.

Y cuando parecía que el Torneo se iba a resolver con una tanda de penaltis, el Getafe sacó rendimiento a uno de sus puntos fuertes. Tras un saque de esquina provocado con un remate de Mario Martín, Satriano emergió para colar el balón en la portería y dejar casi sin margen al Tenerife en su intento de evitar la derrota .