El 'Eurogeta' sube el nivel de exigencia en la puesta a punto del CD Tenerife

Después de jugar el primer partido de pretemporada con su hermano pequeño, el filial, que competirá por tercera campaña seguida en Segunda RFEF (3-0 con goles de Martin Pecar, Enric Gallego e Iván Chapela), el Tenerife se probará este miércoles con un rival de Primera División, un equipo que, además, participará el curso que viene en una competición europea, la Liga Conferencia. El invitado en cuestión es el Getafe. La cita forma parte del recuperado Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Será a las 19:30 en el Rodríguez López (Televisión Canaria) con entrada de pago para todos los asistentes, abonados o no. Quienes ya hayan reservado su butaca en el estadio para la campaña del regreso de los blanquiazules a LaLiga Hypermotion, tendrán que desembolsar 10 euros en cualquier grada. El resto del público, 25 en Tribuna, 20 en San Sebastián y 15 euros en Herradura y Popular.

Será una noche de novedades, empezando por el estreno del uniforme principal, diseñado por Macron –de momento, el único que ha sido presentado–, y siguiendo por los jugadores que se han ido sumando a la plantilla. En el test del pasado sábado, realizado en el Ciudad Deportiva Javier Pérez, ya tuvieron la oportunidad de debutar el central Jorge Moreno, los centrocampistas Jesús Álvarez y Anes Krdzalic, los extremos Baba Diocou –fichado hace un año y cedido luego al Arenas y al Granada– y Víctor Moreno, y el delantero Martin Pecar –también tuvo minutos el atacante Óscar Bazaga, un refuerzo del Tenerife B que está entrenando con los mayores–. La lista de altas se completa, de momento, con el central neerlandés Neal Viereck, el volante argentino Mauro Pittón y el delantero alemán Grant-Leon Ranos. La posibilidad de que intervengan, será otro de los alicientes del amistoso.

El Getafe también ha tenido actividad en el mercado de verano. Por un lado, traspasó al exblanquiazul Luis Milla al Como 1907 y a Mauro Arambarri a River Plate. Por otro, perfiló su nuevo plantel con el central marfileño Jean Ives Valou (Villarrel B), el lateral Andrés García (Aston Villa) y el mediocentro Ramón Terrats (Villarreal). Además, adquirió los derechos del defensa argentino Zaid Romero.

De resto, siguen jugadores como David Soria, Kiko Femenía, Djené, Mario Martín, Abdelkabir Abqar, Martín Satriano, Borja Mayoral, Javi Muñoz –vivió una etapa en el Tenerife–, Juan Sebastián Boselli... Y al frente del grupo, José Bordalás, que cumple diez temporadas como técnico del Getafe. Empezó en la 16/17 con el equipo en Segunda y como sustituto de Juan Eduardo Esnáider, abrió un paréntesis en la 20/21 para dirigir al Valencia, y regresó al Coliseum en la 22/23 para salvar a los madrileños del descenso de categoría.

La relación con el Tenerife

El Getafe regresa a un estadio en el que conquistó su primer ascenso a la máxima categoría, el de la Liga 2003/04 con Josu Uribe en el banquillo. Un 3-5 ante un Tenerife sin objetivos clasificatorios, le brindó un éxito sin precedentes.

Su siguiente salto a la élite, ya con Bordalás a los mandos, volvió a estar ligado al Tenerife, en este caso, con los isleños peleando por el mismo premio en la final de la promoción del ejercicio 16/17: 1-0 en el Rodríguez López, gracias a un tanto de Jorge Sáenz de Miera –ahora en el Sporting–, y 3-1 en el Coliseum –el gol de Choco Lozano fue insuficiente para los de Martí–.

Entre unas cosas y otras, el Getafe se ha consolidado como uno de los residentes habituales de Primera en el siglo XXI. Desde la campaña 04/05, solo ha faltado una vez: la 16/17. Viene de ser séptimo en la última edición del campeonato, un puesto que le abrió las puertas de la Liga Conferencia.

El último invitado

Entre las conexiones con el Tenerife, hay otra llamativa. Y es que el Getafe fue el equipo invitado en la última edición de un Trofeo Ciudad de Santa Cruz que no se celebra desde el 13 de agosto de 2016 (1-0, gol de Cristo González).

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Con diferentes nombres, formatos e incluso padrinos –Cabildo Insular, Ayuntamiento de Santa Cruz...–, y también con años de vacío, la competición estival desarrollada en el Rodríguez López comenzó en 1971 con un triangular en el que el Royal Beerschot belga y el Honvéd Budapest húngaro completaron el cartel. De ahí en adelante fueron entrando en escena clubes del prestigio del CA Peñarol (1975), Newell’s Old Boys (1991), Valencia (1992), Boca Juniors (1993), FC Barcelona (1993), Ajax (1994), Real Madrid (1994 y 1995), Atlético (1997), Oporto (1998)... Y otros más cercanos como la desaparecida UDSalamanca (1976), Hércules (1977), Rayo (1979), Murcia (1987), Mallorca (1990), Deportivo (1994), Betis (1995), Zaragoza (1996)... En 1999, con el Oviedo como participante, se abrió un paréntesis de nueve años que dio paso a una etapa más discreta. Por razones económicas y de agenda de los clubes, abiertos a realizar concentraciones y giras en el extranjero, empezó a costar cada vez más recuperar el brillo de los mejores tiempos. Roda, NEC Nimega, Marino, Puerto Cruz, Osasuna, Elche, Sporting y Getafe fueron pasando por el estadio entre los veranos de 2008 y 2016.