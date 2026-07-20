RTVC homenajea el centenario del Heliodoro con el documental 'Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia'

El Heliodoro Rodríguez López celebra su centenario con un documental que repasa los momentos más importantes de un estadio que ha sido mucho más que un campo de fútbol para Tenerife. Televisión Canaria estrenará este miércoles 22 de julio, a las 22:00 horas, la producción ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’, que también estará disponible en Canarias Play.

La obra, realizada por la productora El Plan, recorre los primeros cien años de un recinto que abrió sus puertas el 25 de julio de 1925 y que se ha convertido en uno de los grandes símbolos deportivos, sociales y culturales de la isla.

Un siglo de fútbol y memoria en el Heliodoro Rodríguez López

El documental reconstruye la evolución de un estadio que ha acompañado a varias generaciones de aficionados del CD Tenerife y que ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes del deporte tinerfeño.

Desde sus primeros años como Stadium hasta su transformación en el Heliodoro Rodríguez López, la producción repasa la relación entre el recinto y la sociedad de la isla, mostrando cómo el estadio ha formado parte de la memoria colectiva de miles de canarios.

Televisión Canaria recupera la historia de un símbolo de Tenerife

La producción combina documentación histórica, testimonios y recreaciones para acercar al espectador la evolución del estadio durante sus cien años de vida. El trabajo cuenta con la colaboración de historiadores vinculados al CD Tenerife y busca recuperar imágenes y episodios que forman parte del patrimonio deportivo de la isla.

Para Televisión Canaria, el centenario del Heliodoro supone una oportunidad para poner en valor un espacio ligado a la identidad de Tenerife y al fútbol canario.

Un estreno dentro de la programación especial del centenario

El documental se emitirá este miércoles 22 de julio a las 22:00 horas en Televisión Canaria y también podrá verse a través de Canarias Play, la plataforma digital de RTVC. La fecha del estreno se enmarca dentro de la conmemoración de los cien años del estadio, inaugurado el 25 de julio de 1925 coincidiendo con la festividad de Santiago.

Más allá de la historia de un campo de fútbol, ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’ busca reflejar la importancia de un lugar que ha acompañado durante un siglo la vida deportiva y social de Tenerife.