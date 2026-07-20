Entradas disponibles para el duelo ante el Getafe CF: el club activa la venta presencial en el estadio a partir de este lunes

El CD Tenerife ha puesto en marcha la fase presencial de la venta de entradas para la edición de este año del Trofeo Ciudad de Santa Cruz, en el que el conjunto blanquiazul se enfrentará al Getafe CF. El encuentro se disputará el próximo miércoles 22 de julio, a las 19:30 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Tras haberse activado la venta por la vía telemática el pasado 9 de julio, desde este lunes 20 de julio la afición puede adquirir sus localidades directamente en las taquillas del estadio, además de la Tienda Oficial, el punto de venta en Siam Mall y la recepción del club.

Puntos de venta y horarios de atención

Para facilitar el acceso a la afición, la entidad ha establecido diferentes canales de compra hasta el momento del partido:

Taquillas del Heliodoro: Abiertas este lunes 20 y martes 21 en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El miércoles 22, día del choque, prestarán servicio de forma ininterrumpida desde las 10:00 horas hasta el inicio del encuentro.

Abiertas este lunes 20 y martes 21 en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El miércoles 22, día del choque, prestarán servicio de forma ininterrumpida desde las 10:00 horas hasta el inicio del encuentro. Venta online y tiendas físicas: La plataforma web continuará operativa hasta las 14:00 horas del miércoles. Igualmente se mantienen activos la Tienda Oficial, la Puerta 18-B y el stand del CDT en Siam Mall en sus horarios habituales.

Cuadro de precios e incentivos para la masa social

El club ha fijado tarifas reducidas para premiar el respaldo de su masa social en esta cita de pretemporada:

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