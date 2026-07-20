Del CD Tenerife de Ayoze Pérez al de Dani Fernández: los paralelismos con el equipo de la 13/14 que invitan a creer

Paralelismos que alimentan la ilusión. Tan extendida está ya la costumbre de encontrar en tiempos pretéritos coincidencias futbolísticas que inviten al optimismo –la última, la del Mundial conquistado por España el domingo en Nueva Jersey ante la Argentina de Leo Messi, con inevitables recuerdos a aquella selección campeona en 2010– que resulta casi imposible no hacer el ejercicio de buscar señales propias.

En el CD Tenerife también se puede echar la vista atrás para encontrar un espejo en el que mirarse, y el escenario más parecido al actual no es otro que el de aquella primera temporada en Segunda División tras el ascenso desde la entonces Segunda B, en la campaña 2013/2014. Las comparaciones entre aquel Tenerife y este otro se buscan y se encuentran en un denominador común: la apuesta por el talento de casa como una de las señas del proyecto.

La historia, en el fútbol, rara vez se repite al pie de la letra. Pero sí suele rimar. El Tenerife que regresó a la Segunda División hace unos meses lo hizo exactamente como hace trece años, después de dominar con puño de hierro la tercera categoría del fútbol español (aunque entonces el formato obligaba a pasar por una final de ascenso). El desenlace fue el inolvidable ascenso en L’Hospitalet, con Cervera al mando del banquillo.

Se consiguió entonces el regreso al profesionalismo de la mano de Quique Medina, entonces director deportivo, que apostó por un proyecto con un marcado sello de la casa, con muchos futbolistas de la Isla o formados en la factoría blanquiazul. Fueron precisamente ellos, los pibes, los que, ya en Segunda, dieron un paso al frente y sostuvieron al equipo. De no haberse producido aquel descalabro del tramo final –siete derrotas consecutivas–, aquel Tenerife habría disputado la promoción de ascenso a Primera o incluso habría peleado hasta el último momento por subir de forma directa.

De Ayoze a Dani

En aquella 13/14, si el Rodríguez López asistió a la explosión de Ayoze Pérez, la aparición más deslumbrante del Tenerife en lo que va de siglo –el de María Jiménez firmó 16 goles y acabó dando el salto a la Premier League–, ahora el foco se centra en otra joya de la casa: Dani Fernández. Las comparaciones, por supuesto, todavía no proceden, pero el extremo, blindado hasta 2029, está llamado a asumir un papel protagonista y convertirse en uno de los puntales del nuevo ataque blanquiazul.

En la parcela defensiva, el papel que representó Bruno González como central de la casa, referente del vestuario y uno de los pilares sobre los que se sostuvo aquel grupo de Cervera, parece tener ahora un nuevo heredero. Ese protagonismo, aunque en el lateral, lo ocupa hoy David Rodríguez, insignia y capitán. A su presencia se le añade la de César Álvarez, que dejó hace ya tiempo de ser una promesa para convertirse en una realidad más que asentada en el lateral derecho.

Cristo Martín, Suso Santana y Ayoze Pérez celebran un gol en la temporada 13/14. / CD Tenerife

La portería tampoco se queda al margen de este ejercicio de paralelismos. Hace trece años, Roberto Gutiérrez representaba el protagonismo de un guardameta formado dentro de la estructura blanquiazul, un jugador de la casa que encontró su momento en el primer equipo. Ahora, ese papel recae en Gabri De Vuyst, incorporado al club tinerfeñista en edad juvenil, que ha terminado ganándose la ficha profesional y que volverá a compartir la portería con Dani Martín.

Habría un paralelismo más de no haberse cruzado una lesión de por medio. Porque si en la temporada 13/14 Cristo Martín y Suso Santana fueron desde las bandas dos piezas capaces de aportar descaro, imaginación y ese punto de desequilibrio, ahora ese papel iría destinado a Alassan Gutiérrez. La incógnita estará en cómo regresará el canterano de la lesión de rodilla que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta comienzos de 2027.

Un camino más estrecho

El Tenerife de hace 13 años, conviene recordarlo, tenía un acento isleño todavía más pronunciado que el actual. Aridane Santana se erigió como el perfecto socio de Ayoze. Alberto Jiménez aportó polivalencia. Ricardo León regresó para poner experiencia en la medular. Ayoze Díaz y Édgar Méndez se incorporaron en el mercado invernal. Incluso Nano Mesa comenzó entonces a asomar la cabeza en el primer equipo de la mano de Álvaro Cervera.

Este curso, en cambio, parece más complicado encontrar una puerta abierta para los chicos del filial. El club que preside Felipe Miñambres quiere evitar el peaje que tantas veces acompaña a los recién ascendidos y dotar al equipo de más recursos desde el primer día. Han llegado Mauro Pittón, Grant-Leon Ranos, Neal Viereck, Víctor Moreno, Jorge Moreno, Anes Krdzalić, Jesús Álvarez, Martin Pecar... y los que faltan. Así las cosas, en el último encuentro –el primero de pretemporada, jugado ante el B de Mazinho–, únicamente Joel Pérez tuvo minutos entre los nuevos canteranos llamados a dar el salto. Eso sí, mimbres de la casa hay, los mencionados, preparados para marcar diferencias en la Segunda División.