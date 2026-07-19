Mauro Pittón completa la revolución en el centro del campo del CD Tenerife

Con el fichaje de Mauro Pittón se completa el proceso. Revolución total en la sala de máquinas del CD Tenerife. Álvaro Cervera contará esta temporada con cinco alternativas de salida para utilizar en el centro del campo. El argentino se suma a un grupo en el que ya estaban dos incorporaciones veraniegas, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez, así como Juanjo Sánchez y Fabricio, los únicos que siguen con respecto a la pasada campaña. De la plantilla que descendió a Primera Federación no queda ya ni un solo centrocampista.

Y es que la remodelación en el corazón de la escuadra insular no comenzó con llegadas. Todo lo contrario. El camino inverso lo recorrieron, el 30 de junio, los desvinculados Javi Pérez y Maikel Mesa. A los dos les restaba un año más de contrato con el representativo, pero el club no contaba con ellos y se llegó a un acuerdo que, en sendas negociaciones, las dos partes valoraron como positivo. Esto es, los profesionales perdonaron una parte del contrato que les correspondía y la entidad pudo cerrar sus rupturas contractuales justo antes del miércoles 1 de julio, evitando así que ese desembolso extra (el de las liquidaciones) repercutiese en el límite salarial.

Tres salidas y media antes de los fichajes

Cierto es que ni Maikel, a quien Cervera utilizó casi siempre como delantero, ni Pérez tuvieron casi protagonismo. El segundo incluso menos, solo 160 minutos repartidos en ocho partidos a causa de varias lesiones musculares que le impidieron participar de la forma esperada cuando se cerró su llegada. Su estancia en la Isla fue un fiasco porque las expectativas con él eran altas. También decepcionó Josep Calavera, otro que fichó el pasado verano y, aunque con un buen cartel, no brilló nunca. No anduvo fino el ex del Castellón y, aunque Cervera habló siempre bien de él, ni siquiera terminó el curso en la Isla, sino cedido a préstamo en el Hércules. No le iban a faltar novias en este mercado y no le faltaron. También a préstamo (tiene contrato hasta 2027), su equipo este curso será el Ibiza.

El primero en salir, eso sí, había sido Alberto Ulloa. Fichaje para el Tenerife B, ya dejó buenas sensaciones en pretemporada con el primer equipo en verano de 2025. Los problemas de Pérez y la baja de Calavera le facilitaron el paso y llegó a jugar 13 partidos con el A, anotando gol en los dos primeros. Renovado y atado por el club insular, hará la mili con el Lugo, cuya cesión celebró a principios de junio. Será un año clave para él.

Jesús Álvarez, el primero en llegar

De este modo, hasta tres bajas eran oficiales y una cuarta cuestión de tiempo (la de Calavera) cuando el club oficializó el fichaje de Jesús Álvarez. A centrocampista muerto, centrocampista puesto. Algo así debieron pensar en la entidad porque la incorporación de Álvarez se anunció solo unas horas después de las salidas de Mesa y Pérez. Y con ella, de forma silenciosa, empezó entonces la revolución en la sala de máquinas.

Así ha sido porque poco tiempo después, concretamente cuatro días, la Dirección Deportiva encabezada por Manu Guill sorprendió con su segunda apuesta exótica del verano: Anes Krdzalic. Talento bosnio para la medular tinerfeñista y cuarto pasajero del vagón central del equipo de Cervera. El ex del Sarajevo completó entonces una zona ancha en la que salían las cuentas: cuatro jugadores para dos puestos.

Aitor Sanz, ahora miembro del cuerpo técnico de Álvaro Cervera. / CDT

Aitor Sanz, el quinto hombre que acabó siendo Pittón

Pero seguía quedando una incógnita por resolverse. La del quinto hombre. ¿Qué pasaría finalmente con Aitor Sanz? Tomó la palabra Guill el lunes 6 de julio y, aunque no quiso adelantar acontecimientos, recalcó un matiz que apuntaba a la salida del capitán: sería el club quien decidiría, y no al revés. De hecho, la decisión ya estaba tomada y solo faltaba comunicársela al madrileño. Que el segundo jugador con más partidos en la historia del Tenerife (408 por los 413 de Alberto Molina) no seguía estaba cantado. También que habría una incorporación extra porque, ya había advertido Guill, “en el caso de que Aitor Sanz no continuara [qué casualidad], existía la posibilidad de hacer un fichaje más”.

Cambió de rol Sanz, del campo al cuerpo técnico, y aterrizó Mauro Pittón. Liderazgo, experiencia y equilibrio para un centro del campo que en dos veranos ha experimentado una renovación total. Y no solo porque de los cinco medios que forman la plantilla tres son recién llegados, sino porque ya no queda ninguno de los que descendieron desde Segunda a Primera Federación. A diferencia de en otras líneas (arriba sigue Enric Gallego y en la defensa José León), nada queda ya en la sala de máquinas de los que participaron ahí en la 24/25: Bodiger, Yussi Diarra, Aarón Martín, Teto, Maikel Mesa, Fabio González, el propio Aitor Sanz y hasta Corredera, que llegó a jugar tres partidos antes de su venta al Khimki, el club ruso que desapareció por impagos.