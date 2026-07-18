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Ya es oficial: Mauro Pittón ficha por el CD Tenerife

El centrocampista argentino aterriza en la Isla procedente del Unión Santa Fe y firma por dos temporadas

Pittón, nuevo fichaje del CD Tenerife.

Pittón, nuevo fichaje del CD Tenerife. / El Día

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El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El CD Tenerife ficha a un futbolista de contrastada trayectoria en el fútbol argentino. Mauro Pittón (Santa Fe, Argentina, 1994) afrontará en la Isla su primera experiencia en el fútbol europeo tras desarrollar prácticamente toda su carrera en la máxima categoría de su país. El centrocampista se suma a la entidad blanquiazul tras su paso por el Unión Santa Fe y firma por dos temporadas.

Formado en la cantera del Club Atlético Unión de Santa Fe, debutó como profesional en 2015 y, desde entonces, ha construido una sólida trayectoria en la élite del fútbol argentino. Además de defender la camiseta de su club de formación, también militó en San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Arsenal FC y Central Córdoba, antes de regresar a Unión de Santa Fe, donde ha permanecido hasta este verano.

Capitán en su anterior equipo

Durante las últimas temporadas, Mauro Pittón ha sido uno de los capitanes de Unión de Santa Fe, ejerciendo un papel de liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su experiencia queda reflejada en una carrera con más de 300 partidos oficiales y cerca de 280 encuentros en la Primera División argentina, además de acumular participaciones en competiciones continentales como la CONMEBOL Sudamericana.

Mauro Pittón.

Mauro Pittón. / Club Atlético Unión

Defensivo, inteligente y trabajador

Mediocentro de perfil defensivo, Pittón destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego y su equilibrio entre el trabajo sin balón y la construcción del juego. El flamante fichaje tinerfeñista es un futbolista con criterio en la distribución, buen primer pase y capacidad para dar continuidad a la circulación, cualidades que complementa con intensidad, contundencia en la recuperación, sacrificio defensivo y una notable personalidad competitiva.

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Su liderazgo, experiencia y carácter convierten al nuevo futbolista blanquiazul en un refuerzo llamado a aportar estabilidad, equilibrio y empaque al centro del campo del CD Tenerife, tanto por sus prestaciones deportivas como por su influencia dentro del vestuario.

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