Ya es oficial: Mauro Pittón ficha por el CD Tenerife
El centrocampista argentino aterriza en la Isla procedente del Unión Santa Fe y firma por dos temporadas
El CD Tenerife ficha a un futbolista de contrastada trayectoria en el fútbol argentino. Mauro Pittón (Santa Fe, Argentina, 1994) afrontará en la Isla su primera experiencia en el fútbol europeo tras desarrollar prácticamente toda su carrera en la máxima categoría de su país. El centrocampista se suma a la entidad blanquiazul tras su paso por el Unión Santa Fe y firma por dos temporadas.
Formado en la cantera del Club Atlético Unión de Santa Fe, debutó como profesional en 2015 y, desde entonces, ha construido una sólida trayectoria en la élite del fútbol argentino. Además de defender la camiseta de su club de formación, también militó en San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Arsenal FC y Central Córdoba, antes de regresar a Unión de Santa Fe, donde ha permanecido hasta este verano.
Capitán en su anterior equipo
Durante las últimas temporadas, Mauro Pittón ha sido uno de los capitanes de Unión de Santa Fe, ejerciendo un papel de liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su experiencia queda reflejada en una carrera con más de 300 partidos oficiales y cerca de 280 encuentros en la Primera División argentina, además de acumular participaciones en competiciones continentales como la CONMEBOL Sudamericana.
Defensivo, inteligente y trabajador
Mediocentro de perfil defensivo, Pittón destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego y su equilibrio entre el trabajo sin balón y la construcción del juego. El flamante fichaje tinerfeñista es un futbolista con criterio en la distribución, buen primer pase y capacidad para dar continuidad a la circulación, cualidades que complementa con intensidad, contundencia en la recuperación, sacrificio defensivo y una notable personalidad competitiva.
Su liderazgo, experiencia y carácter convierten al nuevo futbolista blanquiazul en un refuerzo llamado a aportar estabilidad, equilibrio y empaque al centro del campo del CD Tenerife, tanto por sus prestaciones deportivas como por su influencia dentro del vestuario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Es oficial: los jóvenes menores de 30 años que vivan con sus padres pueden cobrar esta ayuda de la Seguridad Social de 733 euros al mes si cumplen los requisitos
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana
- Continúa la búsqueda de Airam, desaparecido en La Palma en febrero: un conocido de la infancia asegura haberlo visto