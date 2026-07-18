David Rodríguez, sobre la nueva faceta de Aitor Sanz en el CD Tenerife: "Seguirá ayudando en todo"
El ahora segundo capitán asegura que todos en el vestuario deben "aprender" de su ya excompañero, ahora ayudante de Cervera
"Llevamos una semana entrenando y hay mucha gente nueva que llega con la idea de su anterior equipo", explica el defensor tras el primer partido de pretemporada
De capitán a capitán. Ahora en el segundo lugar del ranking de jefes del vestuario del CD Tenerife, solo por detrás de Enric Gallego, David Rodríguez sonrió tras el amistoso frente al filial cuando se le preguntó por Aitor Sanz. «En Aitor tenemos al mejor ejemplo. Se ha ganado el derecho de elegir lo que quiera. Para mí siempre ha sido un ejemplo y hasta un ídolo. Tenerlo al lado compañero fue lo mejor porque siempre intentó sacar lo mejor de mí. Ahora está en una nueva faceta va a seguir ayudando en todo y nosotros tenemos que aprender de él», sostuvo el defensor.
David, encargado de valorar el triunfo del primer equipo en su primer test de pretemporada –Cervera no tomó la palabra– reconoció que el equipo necesita tiempo para cuajar. Máxime vistas las numerosas incorporaciones. «Llevamos una semana entrenando y hay mucha gente nueva que llega con la idea de su anterior equipo. El míster nos va inculcando su idea y tenemos que ir adaptándonos poco a poco para ir cogiendo ritmo para llegar al primer partido de la mejor forma posible».
El idioma, un hándicap para algunos de los nuevos
A los recién llegados David los ve «bien», aunque es cierto que algunos, como Krdzalic, Pecar o Viereck «son gente de fuera tienen la dificultad de aprender el idioma». «Nosotros vamos a procurar que se sientan como uno más para que puedan aportar dentro del campo», matizó sobre la marcha el canterano, «contento» por sus sensaciones en la segunda mitad (su cuota de participación llegó tras el descanso) y siempre con la intención de «dar lo mejor» para el beneficio colectivo.
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