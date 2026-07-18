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David Rodríguez, sobre la nueva faceta de Aitor Sanz en el CD Tenerife: "Seguirá ayudando en todo"

El ahora segundo capitán asegura que todos en el vestuario deben "aprender" de su ya excompañero, ahora ayudante de Cervera

"Llevamos una semana entrenando y hay mucha gente nueva que llega con la idea de su anterior equipo", explica el defensor tras el primer partido de pretemporada

David Rodríguez, durante el primer amistoso de pretemporada del CD Tenerife.

David Rodríguez, durante el primer amistoso de pretemporada del CD Tenerife. / CDT

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Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

De capitán a capitán. Ahora en el segundo lugar del ranking de jefes del vestuario del CD Tenerife, solo por detrás de Enric Gallego, David Rodríguez sonrió tras el amistoso frente al filial cuando se le preguntó por Aitor Sanz. «En Aitor tenemos al mejor ejemplo. Se ha ganado el derecho de elegir lo que quiera. Para mí siempre ha sido un ejemplo y hasta un ídolo. Tenerlo al lado compañero fue lo mejor porque siempre intentó sacar lo mejor de mí. Ahora está en una nueva faceta va a seguir ayudando en todo y nosotros tenemos que aprender de él», sostuvo el defensor.

David, encargado de valorar el triunfo del primer equipo en su primer test de pretemporada –Cervera no tomó la palabra– reconoció que el equipo necesita tiempo para cuajar. Máxime vistas las numerosas incorporaciones. «Llevamos una semana entrenando y hay mucha gente nueva que llega con la idea de su anterior equipo. El míster nos va inculcando su idea y tenemos que ir adaptándonos poco a poco para ir cogiendo ritmo para llegar al primer partido de la mejor forma posible».

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Krdzalic, uno de los fichajes veraniegos del CD Tenerife.

Krdzalic, uno de los fichajes veraniegos del CD Tenerife. / CDT

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