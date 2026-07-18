El CD Tenerife vence a su filial con debut prometedor de Martin Pecar en el primer partido de la pretemporada (3-0)

Bien está lo que bien acaba. O lo que bien empieza, en este caso. El CD Tenerife venció por 3-0 a su filial en la primera prueba de pretemporada para los pupilos de Álvaro Cervera. Debut esperanzador de Martin Pecar, que anotó el primer gol para desbloquear el atasco de los mayores y regaló el tercero a Iván Chapela. Mauro Pittón, Viereck y Ranos siguieron el partido desde el banquillo y Fran Sabina y Jesús de Miguel se quedaron fuera de la rotación.

No fue hasta el minuto 8 cuando el equipo de Álvaro Cervera pudo inquietar por primera vez al marco de Aragoneses Jr, que entrena con el primer equipo pero defendió este sábado la portería del filial. La perdieron los jóvenes en un ataque que parecía prometedor y aprovechó Víctor Moreno para correr al espacio por la derecha. Para lo que se le ha fichado. Amagó con ponerla al área, pero lo que hizo fue servir raso a la frontal para la llegada de Anes Krdzalic, que golpeó manso.

El Tenerife B entró mejor el partido

Para entonces parecía estar algo más cómodo el equipo de Mazinho, que había amenazado nada más arrancar el choque con una cabalgada de Christian por la izquierda. El atacante encontró con carril interior y condujo hasta el área de Dani para rematar duro al palo más alejado. Un poco desviado, pero declaración de intenciones del filial. Los del peto no les iban a regalar nada a los mayores. Al 16, de nuevo Christian intervino para hacer trabajar a Dani por primera vez.

Dani Fernández, de lateral izquierdo

20 minutos habían transcurrido ya cuando comenzaba uno a tener la sospecha de que el Tenerife B estaba mejor en el partido que el primer equipo. A la media hora, la duda era ya una certeza. No disfrutaban los pupilos de Mazinho de buenas oportunidades de gol, pero rondaban el marco de Dani con frecuencia, Christian era el jugador más peligroso de la mañana y Dylan el centrocampista que más participaba. Al otro lado, Nacho Gil no estaba fino, el delantero Bazaga apenas había intervenido y Anes no encontraba su sitio. Fabricio, el más enchufado, puso a prueba a Aragoneses con un disparo seco ajustado que desvió a córner el meta (31'). Entretanto, Marc Mateu abandonaba el campo -aparentemente bien- y Dani Fernández ocupaba su lugar. El lateral izquierdo.

Se abrió la contienda en los últimos minutos del primer tiempo y tuvieron que lucirse Dani, primero y a disparo de Omar, y Aragoneses, poco después para evitar el tanto de Víctor Moreno.

Defensa de cinco a la vuelta de vestuarios

A la vuelta de vestuarios, rotación masiva y cambio de sistema. Del 4-4-2 al 3-5-2. Solo continuó Dani Fernández en el carril izquierdo. Entraron Gabri de Vuyst; David, Landázuri y Joel; Noel, Mauro Costa, Chapela y Juanjo; Pecar y Enric Gallego.

En el banquillo, cerquita del ayudante Aitor Sanz, permanecieron los recién llegados (Neal Viereck, Grant-Leon y Mauro Pittón), los que salen de lesión, como Salifo, Alassan o Balde e incluso Fran Sabina, que se quedó sin minutos. Tampoco participó Jesús de Miguel, candidato a salir rumbo al Zaragoza.

Pittón, De Miguel y Grant-Leon Ranos, en el banquillo. / Andrés Gutiérrez

Pecar se estrena por todo lo alto

Cambiaron los cromos, pero no la dinámica, en el comienzo del segundo tiempo. Manu Montero mandó un balón al poste en un lanzamiento de falta cuando De Vuyst estaba ya vencido. Más apuros para los mayores, que no encontraban su sitio. Apareció entonces Gallego para ganar una batalla entre cuatro rivales y sacar un balón limpio para Chapela. El andaluz (con más ritmo del que mostró la segunda mitad de la pasada campaña) se giró y sirvió al espacio para Noel López. Pudo correr el primer equipo y castigó sin piedad la bisoñez del B. Fue Pecar el que superó a Sosa. No a la primera, porque el portero hizo un paradón abajo y, encima, la sacó hacia un lado. El esloveno estuvo vivo y cazó el rebote para, por debajo de las piernas del portero y casi sin ángulo, hacer el 1-0 (55').

Agradó Martin Pecar en su puesta de largo. Se le vio con veneno cerca de la portería rival y chispa lejos de ella. Rápido y fino con la pelota. De los nuevos, el que más brilló. Tampoco estuvo mal Jesús Álvarez, aunque jugando de cinco es más complicado llamar la atención. Quizá sea ese detalle lo que mejor define su partido.

Baba por Dani y epílogo cuesta abajo

Entró Baba por Dani Fernández (salieron las cuentas de media hora para cada jugador en el perfil izquierdo) y, justo después, Gallego penalizó un error de Sosa en la salida de balón para empujar a placer y anotar el segundo (62'). Un zarpazo y un derechazo cuando el filial titubeó. Así lo encarriló el equipo de Cervera.

Y lo durmió después, porque ahí sí se encontraron cómodos los mayores, que dominaron la situación con soltura en un epílogo plácido de su primera prueba de preparación. Tanto, que a tres del final fue otra vez Pecar el que atacó la profundidad, dejó atrás a su defensor y regaló el gol a Iván Chapela.