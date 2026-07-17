Viereck, Pittón y Ranos elevan el número de fichajes a ocho

Dos fichajes confirmados y otro anunciado a medias para dejar el número de novedades en ocho. El Tenerife completó el cuarteto de centrales con el neerlandés Neal Viereck (Amsterdam, 3/5/2004), reforzó el medio del campo con el argentino Mauro Pittón (Santa Fe, 8/8/1994) y aumentó su potencial ofensivo con el delantero alemán e internacional por Armenia Grant-Leon Ranos (Gherden, 20/7/2003). El primero jugará a préstamo en el equipo tinerfeño hasta el final de la Liga 26/27 –el club se reserva una opción de compra–;el segundo se comprometió por dos años –su equipo de procedencia, el Atlético Unión, hizo público el pase sin dar detalles–;y el tercero también llega en propiedad, con un contrato de dos campañas de duración y una adicional que podrá hacer efectiva la entidad isleña en 2028.

Antes que Neal, que ya empezó a entrenar a las órdenes de Álvaro Cervera, Mauro y Grant-Leon, el Tenerife había enriquecido su plantilla con el defensa Jorge Moreno, los centrocampistas Jesús Álvarez y Anes Krdzalic, el extremo Víctor Moreno y el delantero Martin Pecar. El único cedido es Neal, que tendrá como compañeros de puesto a José León, Anthony Landázuri y Jorge Moreno. La retaguardia incluye a los laterales diestros David Rodríguez y César Álvarez y al zurdo Marc Mateu.

Viereck, de 1,95 de estatura, vivirá su primera experiencia profesional fuera de su país natal, lo mismo que Krdzalic, Pecar, Ranos y Pittón. Su club de procedencia es el FC Utrech, al que se unió en 2023 después de formarse en el SEDiemen y en el AFC Ajax. Lo más reciente de su carrera es el curso que completó en la Segunda División de Países Bajos, la Keuken Kampioen Divisie. En ese ejercicio, el 25/26, fue titular habitual. Participó en 35 partidos y aportó cuatro goles y una asistencia. Neal fue alternando sus actuaciones en el Jong FC Utrecht con entrenamientos y convocatorias del primer equipo en jornadas de la Eredivise, la principal categoría neerlandesa.

El Tenerife lo presenta como un central "dominante en el juego aéreo, fuerte en los duelos individuales y con capacidad para defender espacios amplios". Además, destaca que la "envergadura", la "contundencia", la "intensidad defensiva" y la "velocidad al corte" convierten a Viereck en un futbolista preparado para dar "solidez, agresividad competitiva y presencia física" en la defensa.

Grant-Leon Ranos

El Tenerife también acudió al mercado europeo para afilar su frente de ataque. Lo hizo con el fichaje de otro jugador que será novato en LaLiga Hypermotion, en el fútbol español en general. Se trata de Grant-Leon Ranos, un atacante que pasa del Borussia Mönchengladbach al representativo.

Es un producto de la prestigiosa escuela del Bayern. Su techo en esta etapa estuvo en la temporada 22/23. Con 20 goles y 13 asistencias en 36 partidos, fue el futbolista más productivo del filial del club muniqués. Ese rendimiento le abrió las puertas de la Bundesliga, la Primera alemana. Fue tentado por varios equipos, y el que logró hacerse con sus servicios fue el Borussia Mönchengladbach, del que salió a préstamo al Kaiserslautern y Eintracht Braunschweig, de Segunda. Con el Gladbach probó la élite, en concreto con su presencia en 19 encuentros de Bundesliga –un tanto al Eintracht– y tres de la Copa de Alemania –un gol–.

Gant-Leon Ranos, en Hospiten. / CD Tenerife

Pero la carrera de Ranos no se reduce a sus registros en los clubes por los que ha pasado. El origen de sus padres le ha permitido abrirse camino como internacional con la selección absoluta de Armenia. Ahí, su currículum se amplía, ni más ni menos que con 26 encuentros y cinco goles. Debutó con un doblete en un amistoso con Chipre en marzo de 2023 y siguió con dos dianas en un enfrentamiento con Gales de clasificación para la Eurocopa. No necesitó mucho más para pasar de ser casi un desconocido a convertirse en una referencia para la afición armenia. A partid de ahí ha sido uno de los fijos en las citas de la selección, no solo en la ruta hacia la Europa, también en la Liga de Naciones C, en la fase previa del Mundial –se enfrentó a Portugal, Irlanda y Hungría–...

El Tenerife describe a Ranos como un "delantero versátil" que sabe desenvolverse como jugador de área y también en "posiciones más móviles". Entre sus cualidades sobresalen la "potencia", la "capacidad para atacar los espacios, su movilidad sin balón, su compromiso en la presión y una notable calidad técnica para asociarse y finalizar las jugadas". Y por si fuera poco, Ranos "combina velocidad, agresividad en el área y una gran intuición goleadora".

¿Un delantero más?

A cuatro semanas del debut en Liga ante el Eibar, la nómina de delanteros del Tenerife está formada por Enric Gallego, Jesús de Miguel, Fran Sabina, Martin Pecar y Grant-Leon. No es una lista cerrada. De hecho, lo más probable es que DeMiguel cambie de equipo con un traspaso –tiene pretendientes de Primera RFEF– y no se descarta que Sabina salga cedido.

Tampoco está fuera de los planes del Tenerife, ni mucho menos, que se sume otro goleador. Con la configuración de la plantilla avanzada y ya Pecar en ella, el director Manu Guill aseguró que el club hará un "esfuerzo de verdad" para mejorar ese puesto. "No podemos fallar con los dos puntas que queremos traer", explicó el dirigente alicantino, que cifró en ocho o nueve el número previsto de altas.

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La despedida del Atlético Unión

Mauro Pittón. / Club Atlético Unión

La octava es Mauro Pittón. Su club de cuna, el Atlético Unión de Santa Fe, informó que, "tras la solicitud" del mediocentro para "continuar su carrera" en el Tenerife, acordó junto al jugador "la salida de la institución". Después de una década sumando actuaciones en la Primera División argentina (289 deLiga), con dos etapas en el Atlético Unión, en San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Arsenal y Central Córdoba, Mauro vuela a Europa. De esta manera, Álvaro Cervera podrá elegir entre Juanjo Sánchez, Fabricio de Souza, Jesús Álvarez, Anes Krdzalic y Pittón.