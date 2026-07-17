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El sexto fichaje del CD Tenerife llega de Países Bajos: un central de 1,95

El club blanquiazul anuncia la cesión, con opción de compra, de Neal Viereck, formado en el Ajax y procedente del Utrech.

Neal Viereck, en un entrenamiento del FC Utrech.

Neal Viereck, en un entrenamiento del FC Utrech. / FC Utrech

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Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

El sexto fichaje del CD Tenerife con vistas a la temporada 26/27 llega de Países Bajos. Se trata del defensa central Neal Viereck -Amsterdam, 3/5/2004-. A diferencia de los anteriores, Jorge Moreno, Jesús Álvarez, Anes Krdazalic, Víctor Moreno y Martin Pecar-, este zaguero, de 1,95 de estatura, se une a la plantilla blanquiazul cedido. Su club de procedencia es el Utrech. La entidad tinerfeña se reserva una opción para comprar sus derechos.

Neal se formó en la prestigiosa cantera del AFC Ajax después de comenzar su carrera en el SVDiemen. Su siguiente paso fue integrarse en el filial del Utrech, en 2023. En ese nuevo destino pudo coger rodaje en la Keuken Kampioen Divisie, o lo que es lo mismo, la Segunda División neerlandesa.

En la temporada 25/26 participó en 35 partidos en esa categoría. Además de cumplir con su faceta principal, aportó cuatro goles y repatió una asistencia en el Utrech ''B.

Viereck alternó su presencia en el filial con entrenamientos y convocatorias con el primer equipo, con el que tuvo un acercamiento al principal nivel neerlandés. Ahora vivirá su primera experiencia profesional en otro país.

El Tenerife lo presenta como un "central dominante en el juego aéreo, fuerte en los duelos individuales y con capacidad para defender espacios amplios". Además, apunta que "su envergadura, contundencia aérea, intensidad defensiva y velocidad al corte le convierten en un futbolista preparado para aportar solidez, agresividad competitiva y presencia física a la línea defensiva blanquiazul".

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Sus compañeros de demarcación serán José León, Anthony Landázuri y Jorge Moreno.

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