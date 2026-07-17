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El internacional por Armenia Grant-Leon Ramos, firma con el Tenerife por dos temporadas

El atacante alemán, procedente del Borussia Mönchengladbach, se convierte en el tercer refuerzo del club blanquiazul en su regreso a Segunda División.

Grant-Leon Ranos, nuevo delantero del CD Tenerife.

Grant-Leon Ranos, nuevo delantero del CD Tenerife.

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Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

El fichaje del delantero alemán e internacional con Armenia Grant-Leon Ranos (20/7/2003, Gehrden) ya es oficial. Firma por dos temporadas con opción a una tercera tras desvincularse del Borussia Mönchengladbach.

Se trata de un delantero "versátil" que "puede actuar tanto como referencia ofensiva como partiendo desde posiciones más móviles en ataque", explica el club en el anuncio del fichaje. "Destaca por su potencia, su capacidad para atacar los espacios, su movilidad sin balón, su compromiso en la presión y una notable calidad técnica para asociarse y finalizar las jugadas", añade el Tenerife. "Con 1,80 metros de altura, combina velocidad, agresividad en el área y una gran intuición goleadora, cualidades que le convierten en un atacante muy completo y con un amplio margen de crecimiento", finaliza la descripción.

Grant-Leon se formó en el equipos de base del Bayern. Con el filial llegó a anotar 20 goles en una sola temporada, la 22/23. Además, repartió trece asistencias en un curso en el que disputó 36 partidos.

Esos números pusieron a Ranos en el escaparate, y fue el Borussia Mönchengladbach el que logró hacerse con sus servicios y le permitió participar en la Bundesliga (19 actuaciones en esta categoría).

Por la procedencia de sus padres, Grant-Leon es internacional absoluto con Armenia. Su recorrido con la selección incluye 26 partidos jugados y cinco tantos.

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Se trata del séptimo fichaje realizado por el Tenerife este verano, después de los defensas Jorge Moreno y Neal Viereck (cedido por el Utrech), los centrocampistas Jesús Álvarez y Anes Krdzalic, el extremo Víctor Moreno y el delantero Martin Pecar.

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