El nuevo delantero del CD Tenerife vendría de Alemania: dan por cerrado el fichaje de Leon Ranos por 300.000 euros

El CD Tenerife podría haber concretado un movimiento estratégico de peso para su delantera con el fichaje de Grant-Leon Ranos. El periodista alemán Florian Plettenberg informa que el club blanquiazul habría alcanzado un acuerdo de traspaso permanente con el Borussia Mönchengladbach por un importe de 300.000 euros más variables, reservándose el club germano una cláusula significativa sobre una futura venta del futbolista.

El prometedor atacante de 22 años se vincula al proyecto tinerfeñista con un contrato inicial hasta 2028, el cual incluye una cláusula de renovación automática por una temporada adicional si el club logra el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Una formación de élite en las canteras de la Bundesliga

Pese a su juventud, Ranos acumula un bagaje competitivo de primer nivel en el fútbol alemán, habiendo pasado por los filiales más exigentes del país:

Inicios y etapa en el Bayern: Tras pasar de las categorías inferiores del Hannover 96 al Borussia Dortmund en 2018, recaló en el equipo sub-19 del Bayern de Múnich . En la temporada 2022-23 explotó con el Bayern de Múnich II en la Regionalliga, firmando una sobresaliente marca de 20 goles que llamó la atención del Borussia Mönchengladbach.

Tras pasar de las categorías inferiores del Hannover 96 al Borussia Dortmund en 2018, recaló en el equipo sub-19 del . En la temporada 2022-23 explotó con el Bayern de Múnich II en la Regionalliga, firmando una sobresaliente marca de que llamó la atención del Borussia Mönchengladbach. Experiencia en Segunda División: Tras dar el salto al Gladbach, el delantero ha sumado minutos valiosos de rodaje en el fútbol profesional a través de dos cesiones consecutivas en la competitiva 2. Bundesliga: primero en el Kaiserslautern durante el tramo final de la temporada 2024-25, y posteriormente en el Eintracht Braunschweig.

Goles en el plano internacional con la selección de Armenia

Aunque se formó en Alemania, Ranos adquirió la nacionalidad armenia en 2023 para defender los colores de la selección absoluta de Armenia.

Su debut internacional no pudo ser más idílico. Tras ser convocado por primera vez en marzo de 2023, el ariete se estrenó con la camiseta nacional en un encuentro amistoso frente a Chipre, donde demostró su letalidad en el área al marcar un doblete en su debut. Con este historial de pegada y juventud, el nuevo delantero blanquiazul inicia su andadura en el Heliodoro con el objetivo de convertirse en la referencia ofensiva del equipo.