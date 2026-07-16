El estadio que se inauguró con el gol de un portero

'El estadio de Tenerife' es un libro de 264 páginas y cerca de 400 fotografías que repasa la centenaria historia del Heliodoro Rodríguez López. La obra, escrita por el periodista tinerfeño Luis Padilla –el autor de la publicación de los cien años del club blanquiazul–, fue presentada este jueves en el Cabildo Insular, entidad que es propietaria de la instalación desde 1972. El recorrido parte de la construcción de la cancha original en 1925, un plan que se llevó a cabo gracias a la implicación de "familias importantes" y de empresarios de la Isla, pero también de 335 "héroes anónimos" que colaboraron con la suscripción de obligaciones por un importe de 100 pesetas (0,60 euros) para que el Tenerife tuviera un espacio en el que poder jugar como local.

De ahí en adelante, diferentes etapas en las que el estadio, que lleva el nombre del máximo dirigente del club entre 1939 y 1950, pasó de tener un campo de tierra a una cobertura de césped en 1952, estrenó la iluminación artificial en 1966, cambió de dueño por la intervención del Cabildo en 1972 como solución ante una crisis económica, se fue transformando hasta presentar el aspecto actual a partir de la remodelación iniciada a finales de la década de los 80 por el presidente Javier Pérez y el arquitecto Carlos Schwartz...

Un estadio con nombre de pila

Y no solo ha sido el escenario de "los mejores y los peores recuerdos" del tinerfeñismo. También ha generado numerosas anécdotas que han ido esculpiendo su perfil más particular. La primera no tardó en llegar. "Es un estadio que tiene una historia preciosa desde sus inicios:el día de su inauguración, en un partido entre el Tenerife y el Marino jugado en 1925, el primero gol, ese que sabías que iba a quedar para siempre, fue anotado por un portero llamado Joaquín Pascual, que jugó de delantero por la ausencia del ariete titular, Torres", relata Padilla sobre las particularidades de una instalación que "puede ser un bloque de cemento situado en el medio de la ciudad, un objeto inanimado, pero para muchas personas es algo que tiene vida, es como ese familiar al que vas a visitar cada 15 días". El experto en la historia del Tenerife va más allá y apunta que "hasta el nombre es relativamente entrañable", ya que es el único estadio del fútbol profesional en España al que "la gente se refiere por su nombre de pila, sin apellidos: nadie va al Ramón, al Santiago o al Carlos". En cambio, advierte de que la afición tinerfeña sí "va los domingos al Heliodoro".

Luis Padilla, autor del libro. / Cabildo de Tenerife

Padilla explica en el libre que el estadio ya fue especial antes de nacer porque "fue construido por el pueblo, no con sus manos pero sí con sus aportaciones económicas, con la de importantes familias de la Isla y de empresarios, pero también con la ayuda de más de 300 héroes anónimos que pusieron 100 pesetas para suscribir una obligación y ayudar al equipo y a Tenerife".

Hasta Las Palmas jugó como local

Así empezó a levantarse la casa del representativo junto a la calle San Sebastián, pero también, de manera puntual, de otros equipos como el Iberia, Salamanca, Laurel, Olimpia, Santa Cruz, Real Unión, Price, Hespérides, San Andrés... e incluso de la UD Las Palmas por el cierre por una jornada del Insular en septiembre de 1968 (2-1 al Atlético) y de la selección española (cuatro veces la masculina y uno la femenina). Desde la Liga pasada es también el hogar del Costa Adeje.

Pero el Rodríguez López no ha estado ligado únicamente a encuentros de fútbol. Ha acogido luchadas, combates de boxeo, partidos de hockey y de baloncesto... "Los Harlem Globetrotters actuaron por primera vez en Canarias en el Heliodoro", recuerda Padilla, que no pasa por alto la cita de cada 5 de enero con los Reyes Magos o los conciertos celebrados en la cancha.

El estadio de Tenerife se completa con un "capricho del autor", una relación de los 300 mejores futbolistas que han jugado en el Heliodoro siendo visitantes. Entre ellos, Diego Armando Maradona en enero de 1993. También Leo Messi, Cristiano Ronaldo... Hasta 300.

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La obra fue presentada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila –"el estadio no es un espacio físico, sino emocional", afirmó-. Estuvo acompañada por el presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, por Verónica Meseguer, que es Directora General del Mayor y Participación Activa del Gobierno de Canarias, y por la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné.