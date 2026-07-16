El CD Tenerife, abierto a más fichajes en el mercado internacional

La elección del delantero esloveno Martin Pecar y el centrocampista bosnio Anes Krdzalic no ha sido nada casual. Y no es que, de repente, el Tenerife le haya dado la espalda al producto nacional –ya fichó este verano a Jorge Moreno, Jesús Álvarez y Víctor Moreno–, pero se ha abierto de manera decidida a otros mercados. "Creemos en ese perfil", confirmó el director deportivo Manu Guill en medio del proceso de construcción de la plantilla para el curso 26/27. Un esloveno, un bosnio y seguramente también un argentino, un neerlandés y un alemán con pasaporte armenio. Por ese orden, el volante Mauro Pittón, el central Neal Viereck y el delantero Grant-Leon Ranos. Ninguno de estos tres nombres ha sido confirmado por el club, pero todo indica que terminarán uniéndose a la dinámica de trabajo del equipo blanquiazul.

El último en entrar en escena ha sido Ranos. Sky Sport sorprendió ayer al relacionar con el Tenerife al atacante nacido en la localidad alemana de Gehrden (20/7/2003) e internacional por Armenia por el origen de sus padres. El citado medio da por hecho que Grant-Leon será traspasado por el Borussia Monchengladbach al Tenerife.

Con solo 22 años, Ranos ya ha pasado por algunos de los principales clubes alemanes. Se formó en la base del Borussia Dortmund, siguió en la cantera del Bayern, fue fichado por el Monchengladbach y en enero de 2025 se marchó cedido al Kaiserlautern y en el mercado de invierno posterior, al Eintracht Braunschweig. Su experiencia en la Bundesliga es de 19 partidos y un gol, y en la Segunda alemana, de 16 actuaciones sin anotar. En el cuarto nivel sí se ha movido con mejores registros: 31 dianas en 61 encuentros con los filiales del Gladbach y el Bayern.

Tampoco le ha ido mal con la selección absoluta de Armenia: cinco goles en 26 partidos, incluyendo seis de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 ante Portugal, Irlanda y Hungría.

Guill avanzó en su momento que el Tenerife se iba a decantar por refuerzos "con propuestas económicas mejores" y que apuesten por jugar en España. "Todos son internacionales que vienen de disputar muchos partidos en la última temporada, que han sido importantes en sus equipos y que tienen una edad espectacular", repasó describiendo el perfil de futbolistas como Pecar y Krdzalic, y probablemente también de Neal Viereck y Ranos, que encajan en ese modelo. "Entrar en el intercambio de cromos con los jugadores de Segunda que son siempre los mismos y tienen salarios por las nubes...", apuntó Guill, convencido de que "ese no es el sistema de dirección deportiva moderna ni de club" que quiere desarrollar el Tenerife. "Lo tenemos muy claro: nos dicen que son apuestas, eso de puerta grande o enfermería... Pues iremos con nuestra idea hasta el final porque nos ha salido bien y, además, tenemos al cien por cien el respaldo del propietario", añadió refiriéndose al apoyo de Rayco García.

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Mauro Pittón

Esta política de fichajes no se concentra en el mercado europeo. Otra de esas "apuesta" es el centrocampista argentino Mauro Pittón, cuya desvinculación del que era su club hasta hace unos días, el Atlético Unión, ya se ha asumido en el entorno de la entidad santafesina. Se trata de una salida que no estaba prevista. Pittón era el capitán, una pieza básica, un futbolista formado en su cantera que, después de pasar por San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Arsenal y Central Córdoba –siempre en la Primera argentina–, había vuelto a casa para liderar a un conjunto que en el pasado torneo llegó a disputar las eliminatorias por el título. Nadie se planteó su marcha. Pero la oportunidad de probar fuera de su país natal por primera vez, a sus 31 años, fue un argumento más que suficiente para que buscara una ruptura amistosa con el Atlético Unión, con el que tenía contrato hasta diciembre. No le pusieron pegas. El acuerdo se cerró con un acuerdo económico. Sin tiempo que perder, Pittón hizo las maletas para cambiar Santa Fe por Tenerife. Se espera su inminente presencia en la Isla para que se integre la pretemporada de los blanquiazules a un mes del inicio de la Liga.