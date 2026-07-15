La UD Ibiza, de Primera Federación, nuevo destino de un futbolista del CD Tenerife

Primero se marchó cedido Jeremy Jorge al Rayo Majadahonda y ahora lo hace Josep Calavera a la UDIbiza. También hasta el final de la temporada 26/27. La operación salida en el Tenerife sigue su curso aún con varios asuntos pendientes.

El último en cambiar de equipo ha sido el centrocampista tarraconense, fichado por el club blanquiazul el verano pasado por tres campañas. En la de su estreno solo estuvo en la plantilla tinerfeña medio curso. La otra parte la pasó prestado en el Hércules. Alas órdenes de Álvaro Cervera participó en diez encuentros de Primera RFEF, dos como titular, y uno de la Copa del Rey, frente al Granada en el Heliodoro Rodríguez López.

Al quedarse en la cola del orden de preferencias del entrenador, por detrás de Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Fabricio e incluso Alberto Ulloa, Calavera buscó más protagonismo en un equipo de la misma categoría pero del Grupo 2, el Hércules. Con los alicantinos aumentó su participación:14 actuaciones, doce jugando de inicio.

Ahora probará suerte en otro conjunto de Primera RFEF, la UDIbiza, cuyo proyecto para intentar volver a Segunda División tendrá como técnico al riojano Raúl Llona.

El siguiente en desligarse del Tenerife, en principio de manera temporal, podría ser el lateral izquierdo Ander Zoilo, que como Calavera completó la segunda vuelta de la camaña 25/26 cedido, en su caso, en el Nástic. El defensa guipuzcoano ha sido relacionado este verano con el Barakaldo.