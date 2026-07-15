La UD Ibiza, de Primera Federación, nuevo destino de un futbolista del CD Tenerife
El centrocampista tarraconense Josep Calavera, cedido al equipo balear hasta el final de la temporada 26/27. Le quedará otra campaña de contrato con el club blanquiazul.
Primero se marchó cedido Jeremy Jorge al Rayo Majadahonda y ahora lo hace Josep Calavera a la UDIbiza. También hasta el final de la temporada 26/27. La operación salida en el Tenerife sigue su curso aún con varios asuntos pendientes.
El último en cambiar de equipo ha sido el centrocampista tarraconense, fichado por el club blanquiazul el verano pasado por tres campañas. En la de su estreno solo estuvo en la plantilla tinerfeña medio curso. La otra parte la pasó prestado en el Hércules. Alas órdenes de Álvaro Cervera participó en diez encuentros de Primera RFEF, dos como titular, y uno de la Copa del Rey, frente al Granada en el Heliodoro Rodríguez López.
Al quedarse en la cola del orden de preferencias del entrenador, por detrás de Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Fabricio e incluso Alberto Ulloa, Calavera buscó más protagonismo en un equipo de la misma categoría pero del Grupo 2, el Hércules. Con los alicantinos aumentó su participación:14 actuaciones, doce jugando de inicio.
Ahora probará suerte en otro conjunto de Primera RFEF, la UDIbiza, cuyo proyecto para intentar volver a Segunda División tendrá como técnico al riojano Raúl Llona.
El siguiente en desligarse del Tenerife, en principio de manera temporal, podría ser el lateral izquierdo Ander Zoilo, que como Calavera completó la segunda vuelta de la camaña 25/26 cedido, en su caso, en el Nástic. El defensa guipuzcoano ha sido relacionado este verano con el Barakaldo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- Brussino fuerza su salida para poder ser aurinegro
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
- Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife