El CD Tenerife aligera la plantilla con la primera salida a préstamo del verano

El trabajo de la dirección deportiva del CD Tenerife para perfilar la plantilla de la temporada 26/27 pasa por las llegadas –ya están fichados el defensa Jorge Moreno, el extremo Víctor Moreno, los centrocampistas Anes Krdzalic y Jesús Álvarez y el atacante Martin Pecar– y también por las salidas. En este segundo apartado, el club movió ficha este martes con la cesión de Jeremy Jorge hasta junio de 2027 a un equipo ascendido a Primera RFEF, el Rayo Majadahonda.

Jeremy José Jorge Jiménez (9/2/2003, Las Palmas de Gran Canaria ) se unió al CD Tenerife el 1 de julio de 2025 con un contrato de dos campañas de duración. En su único curso como blanquiazul, el extremo grancanario participó en siete partidos de Primera RFEF, tres como titular (unos 300 minutos), y también en las eliminatorias de la Copa del Rey con el Alcalá, como suplente, y el Granada, dentro del once inicial.

Aunque comenzó la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera, la decisión ya estaba tomada. No iba a tener sitio en el nuevo Tenerife, por lo que la opción de su salida a préstamo se convirtió en la mejor solución.

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La de Jeremy no será la única baja que ejecute el Tenerife este verano, ya sea a modo de cesión o con un traspaso. Hay otros futbolistas que están en la misma situación, como el lateral izquierdo Ander Zoilo y el centrocampista Josep Calavera. Ambos cambiaron de equipo en el pasado mercado de invierno, al Nástic y al Hércules, respectivamente, pero los dos tienen contrato en vigor con el Tenerife. Seguramente seguirán sus carreras en otros destinos. Apuntan a repetir en Primera RFEF. Ander Zoilo suena para el Barakaldo y su compañero, para el Ibiza.