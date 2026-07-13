La decisión de Aitor Sanz, en directo: sigue la rueda de prensa del capitán del Club Deportivo Tenerife

El capitan del CD Tenerife, Aitor Sanz Martín, ha convocado una rueda de prensa conjunta con el club para este lunes, 13 de julio de 2026, a las 13:15 horas. En esta comparecencia pública se resolverá por fin la mayor incógnita del verano blanquiazul: el próximo paso en la trayectoria profesional del veterano centrocampista madrileño.

Tras haber finalizado formalmente su vinculación contractual con el equipo el pasado 30 de junio, Aitor Sanz ha preferido madurar su decisión final hasta el inicio de esta semana. Las cartas sobre la mesa contemplan tres escenarios muy claros: seguir jugando al fútbol un año más en la isla, emprender una nueva aventura fuera de ella o colgar las botas definitivamente para pasar a formar parte de los despachos o el organigrama técnico de la estructura del club.

Aitor Sanz, celebrando el ascenso del Tenerife a Segunda División el 1 de mayo de 2026. / Arturo Jiménez

Los números de una leyenda viva del tinerfeñismo

Independientemente de la decisión que anuncie este mediodía, el impacto de Aitor Sanz en la Isla ya es eterno. Desde que aterrizara en la isla en el verano de 2013 procedente del Real Oviedo, el centrocampista ha completado 13 temporadas consecutivas defendiendo con orgullo el escudo del representativo, pulverizando récords históricos:

Segundo jugador con más partidos: Ha defendido la elástica tinerfeña en 408 encuentros oficiales , una cifra colosal con la que superó a Toño Hernández (387) y que le deja únicamente por detrás del legendario Alberto Molina (413).

Ha defendido la elástica tinerfeña en , una cifra colosal con la que superó a Toño Hernández (387) y que le deja únicamente por detrás del legendario Alberto Molina (413). Rey del Heliodoro: Ostenta el récord absoluto de ser el futbolista que más partidos oficiales ha disputado sobre el césped del Estadio Heliodoro Rodríguez López en toda la historia de la institución.

Ostenta el récord absoluto de ser el futbolista que en toda la historia de la institución. Un fijo inamovible: Ha sido el eje central de todos los técnicos que han pasado por el banquillo isleño, promediando más de un 91% de titularidades en los partidos en los que estuvo físicamente disponible.

La veteranía, el liderazgo y el enorme peso que el dorsal '16' tiene en el vestuario lo mantienen a día de hoy como el primer capitán y el gran referente social del tinerfeñismo, a la espera de una decisión que se ha alargado más de lo esperado.