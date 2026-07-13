Aitor Sanz: "Me he liberado, me he quitado un peso grande de encima"

Aitor Sanz Martín (13/9/1984, Madrid) es, desde el 13 de julio de 2026, un futbolista retirado. El capitán del Tenerife en las últimas temporadas y segundo jugador con más partidos disputados en la historia del club blanquiazul (408, por detrás de los 413 de Alberto Molina), anunció este lunes que pone fin a su carrera deportiva. El centrocampista fichado por el representativo en el verano de 2013, procedente del Oviedo, se va pero se queda. Cuelga las botas para formar parte del cuadro técnico que encabeza Álvaro Cervera.

"Quién sabe si tenemos aquí al futuro entrenador de nuestro club", planteó Rayco García, que acompañó a Aitor en la mesa de la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López. No fue el único. Además del consejero y máximo accionista del Tenerife, se asistieron los técnicos Álvaro Cervera y Roberto Perera, los jugadores Enric Gallego y David Rodríguez, y los dirigentes Ayoze García y Sheila Trujillo, entre otros, como Quique Medina, que fue el director deportivo que fichó a Sanz en su día. Trece años más tarde, el protagonista se puso delante del mismo micrófono, pero no para ser presentado como refuerzo, sino para dar a conocer el nuevo rumbo de su trayectoria profesional después de semanas de dudas entre su posible continuidad en el equipo o lo que finalmente ha ocurrido.

Feliz y liberado

Sin la necesidad de seguir un guion, Sanz tomó la palabra para contar que su carrera como futbolista había llegado "hasta aquí". Y lejos de tomarse este momento como algo traumático, aseguró que se sentía "feliz" por haber dado este paso. "Tengo que decir que me he liberado, me he quitado un peso grande de encima por toda la responsabilidad que conlleva ser el capitán del Tenerife durante tanto tiempo", reveló. "Ahora se abre una nueva etapa y estoy deseando agarrarla con fuerza y disfrutar la vida de otra manera", continuó.

Aitor aclaró que Cervera no le había asignado una función concreta, pero garantizó que apoyará "todo lo que pueda" en esta recién estrenada faceta. Sanz se formó para ser entrenador –cuenta con los títulos correspondientes para ejercer como tal– y siempre tuvo la intención de seguir ligado al fútbol cuando dejara de jugar, pero advirtió que ahora tendrá la oportunidad de comprobar si realmente se identifica con esta vocación. "Uno se tiene que ver ahí", apuntó refiriéndose a la realidad que le espera. "El Tenerife me ha dado la oportunidad de probar en un cuerpo técnico de élite, que es algo que no puede decir todo el mundo, y ya veremos si me gusta de verdad, si estoy contento y si me tira esto", declaró. De momento, ya ha empezado a pisar ese novedoso terreno en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Una decisión "consensuada"

En la introducción, Rayco afirmó que la decisión de la retirada de Aitor fue "consensuada" y que se tomó buscando "lo mejor para el club, para todos, y pensando que era el momento perfecto" por la presencia en el primer equipo de Cervera, que no tuvo ningún inconveniente de abrirle las puertas de su grupo de trabajo al madrileño. "Habrá muchas personas que verán la botella medio vacía, pero nosotros somos una familia unida y la vemos medio llena", señaló el consejero. "A lo mejor, con otro entrenador no habríamos tenido esta libertad", añadió García.

¿Habría seguido jugando?

Por su parte, Aitor reconoció que le habría apetecido "seguir jugando hasta los 60 años", pero admitió que "el cuerpo da lo que da y uno tiene que ser consciente de cuál es su situación, de que el Tenerife es un club profesional y que sus intereses están por encima de lo individual". En esta línea, Sanz no ocultó que la conexión con Cervera facilitó las cosas. "La situación con este cuerpo técnico es ideal para comenzar una nueva etapa, así que decidimos entre todos lo mejor para el club, y lo mejor para mí era dar este paso :estoy feliz por haberlo hecho y, sobre todo, muy liberado", insistió.

En su discurso, Aitor se mostró "emocionado" pero no llegó a quebrarse. Le costó hablar cuando recordó lo cerca que estuvo de ascender con el Tenerife a Primera División. De hecho, fue partícipe de las dos finales de playoff disputadas por los blanquiazules, ante el Getafe en 2017 y frente al Girona en 2022. "Me quedo con la espinita de no haber podido conseguir un ascenso a Primera, pero espero estar aquí cuando el club lo logre", dijo dejando en el aire la posibilidad de que el representativo alcance esa meta con su aportación como miembro del staff técnico.

Echando la vista atrás, desde que firmó con el Tenerife su primer contrato, repasó algunos episodios especiales, como la agónica permanencia en Segunda conquistada por el equipo en 2014 tras derrotar al Betis en la penúltima jornada de Liga –"fue bonito, a la par que duro"–, las dos promociones para subir a la máxima categoría, el reciente ascenso desde Primera RFEF... "También me quedo con otros momentos no tan sonados pero sí importantes, como las despedidas de Dani Hernández, Carlos Ruiz, Cámara...".

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Aitor aprovechó para «dar las gracias a los clubes en los que desarrolló su carrera –San Sebastián de los Reyes, Zamora, Real Unión, Real Oviedo y Tenerife–, "a todas las personas" que se cruzaron en su camino, a la afición blanquiazul, a los compañeros y entrenadores, a los medios de comunicación... "Estoy feliz, seré un aficionado más y formaré parte del club desde otra parte", comentó.