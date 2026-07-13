Aitor Sanz cambia de papel en el CD Tenerife: de jugador a miembro del cuadro técnico
El futbolista pone fin a su carrera después de trece temporadas y 408 partidos con el representativo. Seguirá dentro del club como ayudante de Álvaro Cervera
Ya se sabe qué hará Aitor Sanz. Lo contó el propio protagonista este lunes en una rueda de prensa desarrollada en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Después de semanas de dudas sobre el papel que iba a desempeñar en el Tenerife, el madrileño, que cumplirá 42 años en septiembre, anunció que pone fin a su carrera como jugador e inicia otra dentro del mismo club como técnico, en concreto, dentro del organigrama de trabajo que encabeza Álvaro Cervera.
Desde que el equipo ascendió a Segunda División el 1 de mayo, justo antes de que se enfrentara al Barakaldo en el Heliodoro con la baja de Aitor por sanción, se instaló en el tinerfeñismo la duda sobre el futuro del capitán. El debate se avivó con el cierre de la temporada, tres semanas más tarde. Pero ni Sanz ni los dirigentes del club aclararon nada durante las vacaciones de verano. Casi dos meses después, con los blanquiazules ya en marcha dentro de la pretemporada y sin Aitor en esos entrenamientos, se despejó la incógnita. Una cuestión que con el paso del tiempo fue inclinándose cada vez más hacia la opción de la retirada. Solo faltaba la confirmación.
Aitor Sanz Martín (Madrid, 13/9/1984) se unió al Tenerife en el verano de 2013. El equipo había vuelto a la categoría de plata después de dos campañas en Segunda B. Con Quique Medina en la dirección deportiva y Álvaro Cervera, la plantilla se fue reforzando con jugadores como él, como Carlos Ruiz, como Raúl Cámara... En ese momento, Sanz no imaginó que acabaría siendo un futbolista histórico dentro del club. De hecho, cuelga las botas como el segundo con más partidos disputados como blanquiazul, 408, cinco menos que el líder de esa clasificación, Alberto Molina.
Entre otras cosas, Sanz vivió desde dentro las dos finales de la promoción de ascenso a Primera perdidas por el Tenerife, contra el Getafe en 2017 y el Girona en 2022. Si bien no pudo alcanzar el éxito de subir a LaLiga EA Sport, sí fue partícipe del necesario retorno a Segunda conquistado por los blanquiazules la pasada campaña. En ese curso intervino en 28 encuentros, 24 como titular, y aportó dos goles.
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