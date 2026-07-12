El último capítulo del 'culebrón Aitor Sanz' ya tiene fecha

No pasará del 13 de julio. Es la fecha en la que se despejará una de las grandes dudas que han girado en torno del CD Tenerife en el tránsito del final de la campaña 25/26 al reciente inicio de la pretemporada. El club anunció este domingo que este lunes comparecerá Aitor Sanz en una rueda programada a las 13:15 en el Heliodoro Rodríguez López -se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de la entidad blanquiazul-. En principio, hablará él solo. En la convocatoria no se indica que vaya a estar acompañado por ningún dirigente. Y el argumento está claro: desvelará si se retira, a dos meses de cumplir 42 años, si asume una función dentro del organigrama técnico del representativo... En resumen, dará a conocer su planes a corto plazo en el plano profesional. Todo indica que colgará las botas y será uno de los ayudantes de Álvaro Cervera.

El capítulo final llegará un poco más tarde de lo previsto. De hecho, el director deportivo Manu Guill indicó el lunes pasado que la decisión iba a ser pública antes del jueves, es decir, justo cuando el equipo se fuera a poner en marcha tras las vacaciones de verano. Pero no fue así. El Tenerife emprendió el camino sin Aitor en los reconocimientos médicos ni en el césped. Una señal que empezó a inclinar la balanza hacia la opción del final de su carrera. "Habréis visto que, en la lista de jugadores que empezarán la pretemporada, no está Aitor Sanz", comentó Guill. "Este es un caso especial y que se está tratando desde final de temporada. No se quiso tomar una decisión bajo la euforia del ascenso porque nos podríamos haber equivocado. Las dos partes hemos dejado discurrir un poco de tiempo y seguido en contacto mientras avanzaba la planificación deportiva", continuó aportado algunos indicios pero sin dar nada por sentado.

En esa línea, insistió en que la última palabra la iba a tener el Tenerife. "Habrá una última reunión y se le hablará con él. Aitor es un referente y una leyenda de este club y quiere lo mejor para el Tenerife. Conoce la configuración de la plantilla y la idea que teníamos en la cabeza, incluso las posiciones a reforzar, y pensaba prácticamente lo mismo que nosotros. Es consecuente y sabe que lo que se va a hacer es lo mejor para él y para el club. Este es un tema especial y por eso se ha dejado un poco más de tiempo de margen", concluyó.

Esa reunión a la que se refirió Guill se produjo este sábado en el hotel Mencey. La mantuvieron Aitor, el entrenador Álvaro Cervera y el máximo accionista del club, Rayco García.

Sobre la mesa, la alternativa de que se integrara en el cuadro técnico y también que recibiera un merecido homenaje del tinerfeñismo en el partido amistoso del 22 de julio ante el Getafe en el Rodríguez López.

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Al margen de la situación especial de Sanz, el Tenerife ya tiene el puesto de centrocampista cubierto por Juanjo Sánchez, Fabricio, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez. El club no descartó la incorporación a la plantilla de un quinto volante. El último refuerzo para esa zona del campo podría ser el argentino Mauro Pittón, cuya salida del Atlético Unión podría agilizarse este lunes.