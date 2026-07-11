El CD Tenerife anuncia su quinto fichaje: Víctor Moreno firma por tres temporadas

Martin Pecar, Anes Krdzalic, Jesús Álvarez, Jorge Moreno y ahora también Víctor Moreno. El CDTenerife anunció este sábado su quinto fichaje para la temporada 2026/27. En realidad, el compromiso con el extremo derecho (Granada, 20/3/2005)es más largo, de tres campañas de duración.

Como los otros cuatro, Víctor se une al Tenerife en propiedad, en su caso, procedente del Villarreal. "Extremo desequilibrante y con capacidad para actuar por ambas bandas, destaca por su desborde en el uno contra uno, velocidad, calidad técnica, cambio de ritmo y capacidad para generar superioridades. A ello suma una notable llegada al área rival, visión para el último pase y personalidad para asumir responsabilidades con balón". Así lo describe su nuevo club.

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La trayectoria de Víctor Moreno

Víctor, que disputó dos partidos con la selección española sub 19 en 2023, comenzó su carrera en la cantera del Granada, de la que pasó a la del Villarreal, en la que completó su formación para dar el salto el fútbol profesional. En edad juvenil formó parte del filial de la entidad castellonense que compitió en Segunda División en el curso 23/24 -nueve partidos, todos como suplente-. Con el descenso del B a Primera RFEFadquirió un mayor protagonismo, primero a las órdenes de Miguel Álvarez y luego con David Albelda como entrenador :27 encuentros y dos goles en la 24/25 y 20 y tres tantos y ocho asistencias en la primera mitad de la Liga 25/26. La otra parte la completó en LaLiga Hypermotion, prestado a una Cultural y Deportiva Leonesa que no pudo evitar la pérdida de la categoría. Moreno intervino en 16 partidos, la mitad como titular, y firmo dos tantos en una etapa en la que tuvo dos entrenadores, José Ángel Ziganda y Rubén de la Barrera, el nuevo técnico de la UD Las Palmas. En total, llega al Tenerife con un rodaje de 25 actuaciones en Segunda División.