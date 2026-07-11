Acuerdo económico para el pase de Mauro Pittón al CD Tenerife

La llegada al Tenerife de un nuevo tercer centrocampista, después de los ya fichados Anes Krdzalic y Jesús Álvarez, va cogiendo cuerpo. El elegido es el argentino Mauro Pittón (Santa Fe, 8/8/94), un especialista que aceptó una oferta que depende del acuerdo que pueda alcanzar el club blanquiazul con el Atlético Unión para que se desbloquee su salida. Porque tiene contrato con la entidad santafesina hasta el final del presente año y es una pieza necesaria para el entrenador Leonardo Madelón. Allí es el capitán, un canterano ya veterano.

Pero le tienta la oportunidad de vivir su primera experiencia profesional fuera de Argentina, en Europa. Aunque vaya a pasar de un equipo de Primera –el Unión derrotó al Independiente Rivadavia en octavos de final y cayó frente a Belgrano en cuartos– a uno recién ascendido a Segunda. Con la decisión tomada, falta que se tramite el pase con un pacto que convenza al Atlético Unión, que se verá, de repente, sin un futbolista del que no pensaba desprenderse. La llave estará en el dinero, en el pago de una cantidad para compensar al dueño de los derechos. Una cifra que podría rondar los 120.000 euros, informó Radio Club. La entidad santafesina, que en 2024 recuperó a Mauro por medio millón de dólares (unos 440.000 euros) abonados a Vélez Sarsfield, tampoco tiene mucho margen de maniobra, dado que Pittón quedará libre el 1 de enero de 2027.

El interés del Tenerife ha sido tan firme, que el centrocampista pretendido incluso dejó de participar en la pretemporada del Atlético Unión, convencido de que no va a tardar en cruzar el Atlántico para ponerse a las órdenes de Cervera.

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¿Y Aitor Sanz?

A falta de que el fichaje sea oficial, el Tenerife tendría el puesto de centrocampista cubierto. Continúan de la campaña pasada Juanjo Sánchez y Fabricio de Souza, y empezaron la pretemporada con ellos el bosnio Anes Krdzalic y el zaragozano Jesús Álvarez. Con Pittón ya serían cinco. Y se supone que no habrá espacio para más. Esta novedad deja un claro indicio relacionado con el futuro de Aitor Sanz, cuyo desempeño profesional a corto plazo sigue en el aire, al menos, de puertas afuera. El capitán, que cumplirá 42 años el 13 de septiembre, está en una situación de transición después de que su último contrato se extinguiera el 30 de junio. Ahí se acentuó la duda sobre su presencia o no en el nuevo proyecto. De entrada, el madrileño no comenzó la pretemporada con los que fueron sus compañeros hasta hace muy poco. El lunes, el director deportivo Manu Guill aseguró que antes del jueves se iba a despejar la duda. «En los próximos días, antes de que empiece la pretemporada y de la mano de Aitor, comunicaremos la decisión del club. Nosotros ya lo tenemos decidido, ya lo tenemos en la cabeza. Por nuestra parte, como club, el tema está claro», apuntó Guill. Pero la semana va camino de terminar sin un desenlace. No tardará.