Mauro Pittón, opción argentina para el centro del campo del CD Tenerife

El centro del campo es un puesto que el Tenerife ya ha reforzado, pero que no está cerrado. Álvaro Cervera cuenta con Juanjo Sánchez, Fabricio y dos de los fichajes de este verano, el bosnio Anes Krdzalic y el zaragozano Jesús Álvarez. Habría sitio para uno más, porque en la lista no figura Aitor Sanz, y no está claro que vaya a entrar en ella. Manu Guill, director deportivo del club blanquiazul, dejó entrever el lunes que la probable incorporación de un quinto volante dependerá de la supuesta retirada del capitán blanquiazul.

Todo esto coincide con una información desvelada esta semana por medios que siguen la actualidad del Atlético Unión, el octavo clasificado del Grupo A del Torneo Apertura de 2026 en Argentina –eliminó a Independiente Rivadavia en octavos de final y cayó frente a Belgrano en cuartos–.

En el conjunto santafesino juega un mediocentro de 31 años llamado Mauro Rodolfo Pittón, una pieza clave en el conjunto entrenado por Leonardo Madelón. Y en ese club se da por segura la salida del futbolista a España, concretamente al Tenerife. De hecho, llevaba unos días sin participar en los ejercicios colectivos de la pretemporada, pendiente de que se resuelva su cambio de destino profesional. Y ahí reside la principal cuestión, según los medios locales. Porque Pittón, que es natural de Santa Fe, canterano y ahora capitán del equipo Tatengue, tiene contrato con el Unión hasta el final del año natural. En consecuencia, el Tenerife tendría que abonar una cantidad a modo de traspaso o aceptar una cesión acompañada de la ampliación de la relación laboral de Mauro con su actual club.

Sea como sea, Pittón parece convencido a vivir su primera experiencia fuera de su país natal. Cerca de cumplir 32 años, ha sido un habitual en la máxima categoría argentina, primero en el Unión, luego en San Lorenzo, Vélez, Arsenal y Central Córdoba, y ahora de nuevo en su equipo de origen.

En los diferentes formatos de la Primera División argentina, en la que debutó en 2015, acumula 329 partidos con once goles anotados.

En el entorno del Atlético Unión aseguran que las negociaciones iniciadas por Manu Guill tienen como objetivo la incorporación de Mauro al Tenerife lo antes posible, con el fin de que no se pierda días de una pretemporada que comenzó el pasado jueves con los reconocimientos médicos a los jugadores.

Los que están fichados

El Tenerife ya anunció, por este orden, los fichajes del atacante esloveno Martin Pecar, los centrocampistas Jesús Álvarez y Anes Krdzalic, y el central Jorge Moreno, y tendría encaminadas las contrataciones del extremo Víctor Moreno, procedente del Villarreal, y del defensa neerlandés Neal Viereck (FC Utrecht). Con la de Pittón, si se cierra, serían siete altas.

El director deportivo calculó en su última rueda de prensa que el Tenerife tendrá entre ocho y nueve refuerzos. Avanzó la llegada de un "central joven y de mucho nivel", supuestamente Viereck; un jugador "de banda derecha", o sea, Víctor Moreno; y dos delanteros. No se refirió a la obligación de apuntalar el centro del campo por la situación especial de Aitor Sanz –esta novedad sería la novena–.

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Las salidas pendientes

Pero el club no trabaja solo en sumar efectivos. También tiene pendientes algunas bajas. De hecho, no fueron citados para comenzar la pretemporada con el grupo Gastón Valles, Jeremy Jorge, Ander Zoilo ni Josep Calavera –tampoco el canterano Dylan Perera–. Todos tienen contrato con el Tenerife y, en circunstancias normales, cambiarán de equipo a lo largo del verano, ya sea con desvinculaciones o con cesiones. Es la otra cara de la operación retorno.