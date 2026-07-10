Bazaga, alta para el B que empieza con los mayores

Manu Guill, director deportivo del Tenerife, incluyó en la lista de jugadores convocados para comenzar la pretemporada del primer equipo a un delantero llamado Óscar Bazaga sin experiencia como blanquiazul. En realidad, se trata de un fichaje más del club, pero no para la plantilla principal, la que competirá en LaLiga Hypermotion, sino para la de Segunda RFEF. Antes de ponerse a las órdenes de Leandro Cabrera Mazinho, el atacante madrileño trabajará bajo la supervisión de Álvaro Cervera.

Óscar (24/8/2007) viene de coger rodaje en Primera RFEF durante la segunda mitad de la pasada campaña. Lo hizo como refuerzo de invierno del Arenas cedido por el Atlético de Madrid. En esta etapa, en la que coincidió con el tinerfeño Sergio Aragoneses –que también comenzó ayer la puesta a punto con el representativo–, intervino en 16 partidos, dos como titular, y marcó dos goles, uno al Mérida (2-0) y otro al Real Madrid Castilla (3-3) de penalti. Una de esas actuaciones fue frente al líder, el Tenerife, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Accedió al campo a falta de 22 minutos para el 90 con el resultado parcial de 1-0. Al rato, Mahamadou Balde selló la victoria con un segundo tanto.

Bazaga comenzó su trayectoria en el Noblejas y la continuó en la cantera del Rayo Vallecano. Su progresión quedó confirmada con la oferta que recibió del Atlético en 2020 para que siguiera su formación en su Academia. Una vez en la casa colchonera, se convirtió en uno de los jugadores más destacados en edad juvenil. Al Arenas se unió con el aval de haber participado en Youth League y en entrenamientos supervisados por Simeone. Y también con una trayectoria como internacional en las categorías inferiores de la selección española, de la sub 15 a la sub 18.

En el punto de partida de la puesta a punto, Cervera podrá ir ensayando con los delanteros Enric Gallego, Jesús de Miguel, Fran Sabina y Martin Pecar, uno de los fichajes realizados para el primer equipo. Todos goleadores pero con características diferentes, sobre todo en el caso del esloveno, que no se ajusta al perfil de nueve de área que sí presentan Enric, Jesús y Fran, cuyo papel en el ascendido Tenerife será, en teoría, una incógnita por la posibilidad de que termine saliendo a préstamo para tener más minutos en otro destino.

En cualquier caso, el Tenerife no tiene cerrada esta línea. Antes o después, invertirá en la contratación de uno o dos especialistas que garanticen una mayor producción goleadora. Óscar tratará de hacerse un espacio sabiendo que, sobre el papel, su sitio será el B. Otra cosa será lo que pase en el césped.