El océano Atlántico 'baña' la nueva camiseta principal del CD Tenerife

El CD Tenerife y su nueva marca de ropa deportiva, la firma italiana Macron, presentaron este jueves el diseño de la primera equipación para la temporada 26/27. El canterano Dani Fernández ejerce de modelo en un vídeo grabado en la costa isleña, en un entorno marino que tiene mucho que ver con los detalles de la camiseta.

Macron explica que la prenda "se inspira en el símbolo más auténtico de la región que representa el club: el océano Atlántico". En esta línea, apunta que "sus olas, su fuerza y su constante movimiento constituyen el eje central de un diseño que expresa pertenencia, identidad y la conexión del club con la isla". En la descripción de las características estéticas del uniforme, indica que "más que una mera referencia estética", la referencia del océano "celebra uno de los elementos naturales más característicos de Tenerife, una presencia constante que moldea su paisaje, su cultura y su vida cotidiana". El reflejo queda patente en la tela por "las líneas fluidas inspiradas en el movimiento del mar" que se convierten así en un "símbolo de la energía y el espíritu colectivo que une al equipo, a sus aficionados y a la comunidad local".

Macron entra en los pormenores de la camiseta señalando que "presenta un estampado sublimado que combina el azul profundo del océano con el blanco suave de las olas". Según la visión de la marca boloñesa, "el diseño fluye verticalmente por toda la camiseta y continúa en las mangas mediante un patrón de colores alternos que realza su impacto visual". En el repaso, no pasa por alto que "el cuello tipo polo de punto es azul e incorpora finos detalles en amarillo, azul y blanco. En el pecho, ambos estampados en silicona, se encuentran el logotipo azul de Macron Hero a la derecha y el escudo del CD Tenerife a la izquierda".

Siguiendo con la parte del cuello, descubre que la parte posterior "está personalizada con una etiqueta que incluye el gráfico de la camiseta, el escudo del club, el Macron Hero y la inscripción Diseñado en Bolonia, lo que certifica que cada prenda se concibe, diseña y desarrolla en el Campus Macron".

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El conjunto se completa con la parte inferior del uniforme, en concreto, con "dos opciones de pantalón corto: azul con cordones y dobladillos blancos, realzados con detalles en blanco, azul y amarillo, o blanco con paneles laterales azules". Se incluyen dos tipos de medias, una azul con dobladillo y banda blancos, y otra blanca con dobladillo y banda horizontal azules.