Víctor Moreno, juventud y desborde para la banda del CD Tenerife

A falta de oficialidad, el CD Tenerife tiene completamente cerrado el que será su quinto fichaje de cara al regreso a la Segunda División. Se trata de Víctor Moreno (Granada, 30 de septiembre de 2005), extremo de 20 años que aterrizará en la Isla en propiedad procedente del Villarreal. El atacante granadino llega después de firmar una notable campaña 25/26, en la que registró cinco goles y ocho asistencias tras dividir su temporada entre el filial groguet, durante la primera mitad del curso, y la Cultural Leonesa, cedido, en la segunda.

Consciente de sus limitaciones por su angosto tope salarial, el conjunto blanquiazul parece haber priorizado incorporaciones de jóvenes con proyección y, sobre todo, en propiedad. Se suma el atacante andaluz a los fichajes de Martin Pecar, Jorge Moreno, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez, todos ellos también adquiridos en propiedad.

Pese a sus 20 años, el granadino ya sabe lo que es competir en el fútbol profesional. Acumula 25 encuentros en Segunda División: 16 con la Cultural y otros nueve con el Villarreal B en la temporada 23/24, la última aventura del filial amarillo en el fútbol profesional. Allí, además, fue el único futbolista en edad juvenil con dorsal y ficha del filial a las órdenes de Miguel Álvarez (dorsal 23).

Un perfil de banda clásico

Arribará a la Isla un perfil que, teóricamente, casará a la perfección con el estilo de Cervera. Víctor Moreno es un extremo clásico, un jugador de banda, de los que piden la pelota pegados a la cal, encaran y aceleran. Agresivo y desequilibrante en el uno contra uno, probablemente su principal virtud resida en el último pase.

Media temporada de la 25/26 le bastó para situarse entre los mejores asistentes del Grupo 2 de Segunda Federación. En la primera mitad de la pasada campaña, con el Villarreal B, Víctor Moreno disputó 20 encuentros y terminó como segundo máximo asistente del grupo, con ocho pases de gol. Solo le superó Adnane Ghailan, del Europa, que alcanzó las nueve asistencias, aunque con una diferencia importante: necesitó 17 partidos más para llegar a esa cifra. Es diestro, aunque suele ofrecer su mejor versión cuando juega a pierna cambiada en el perfil izquierdo.

La tan necesaria revolución en la línea de ataque obliga a Manu Guill a meter mano de lleno en una parcela que ya empezó a cambiar con la llegada del esloveno Martin Pecar y que ahora suma una nueva pieza con el fichaje del extremo granadino. Y no parece que vaya a quedarse ahí la cosa, con Cris Montes ya fuera, Alassan que no reaparecerá hasta 2027 por una grave lesión de rodilla, y otros, como Fran Sabina, Balde y Jeremy Jorge, que son carne de cesión.

El Granada de Pacheta, club de la tierra de Víctor, había avanzado mucho en su incorporación durante el pasado mes de junio y su regreso a Los Cármenes parecía prácticamente encarrilado. Sin embargo, las conversaciones fueron perdiendo fuerza con el paso de los días. Las dificultades económicas y algunos desencuentros en la estructura de la operación acabaron frenando un fichaje que parecía cantado. Apareció el Tenerife, que aceleró las gestiones con el Villarreal y terminó cerrando el traspaso en cuestión de horas. Córdoba y Albacete también habían seguido muy de cerca la situación del futbolista.

Por el momento se desconoce tanto la duración del contrato como las cantidades económicas que se han pactado entre ambas entidades. Lo que sí parece claro es que el Villarreal no contemplaba la posibilidad de ceder de nuevo al futbolista. A Víctor Moreno únicamente le restaba un año de contrato y la intención del conjunto castellonense era encontrar una salida definitiva para un jugador que no entraba en los planes de Íñigo Pérez ni tampoco iba a regresar al filial amarillo.

Una compra adaptada al bolsillo del Tenerife

Lo que parece claro, también, es que el Tenerife no abonará el millón de euros con el que el Villarreal había tasado el traspaso del extremo, una cantidad inasumible para el representativo –y para buena parte de los clubes de Segunda–. La fórmula más probable pasaría por incluir variables por objetivos; es decir, pagos que el conjunto blanquiazul solo tendría que asumir si el futbolista alcanza un número concreto de partidos disputados, firma ciertas cifras de goles y asistencias o incluso logra un hipotético ascenso a Primera.

Debut en Segunda con 17 años

Aunque nació en Granada y dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Granada, Víctor Moreno es, a todos los efectos, un producto de la cantera grogueta: el Villarreal se adelantó al resto de pretendientes y se hizo con sus servicios durante su etapa cadete. Su evolución le llevó a dar un salto en la temporada 22/23, cuando brilló en el Juvenil A de División de Honor. Tanto convenció su rendimiento que el club decidió saltarse un escalón intermedio: no pasó por el Villarreal C, por lo que ni disputó encuentros con el segundo filial ni tuvo ficha en Tercera Federación; directamente al B, que por entonces militaba en Segunda División. Allí llegó su debut en el fútbol profesional con 17 años.

También tuvo protagonismo con las categorías inferiores de la selección española, pasando por las selecciones Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19. Cabe destacar su participación en el Europeo Sub 17, donde estuvo a las órdenes de Julen Guerrero. Moreno, suplente en aquel torneo, compartió vestuario con futbolistas como David Mella, Yarek o Rodrigo Mendoza.