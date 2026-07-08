Desde Países Bajos sitúan a Neal Viereck, canterano del Ajax, cerca del CD Tenerife

El CD Tenerife continúa rastreando el mercado internacional para apuntalar su plantilla de cara a la próxima temporada, y los últimos rumores apuntan con fuerza hacia los Países Bajos. Según ha publicado el periodista Marco Gerling en AD, el joven defensa central Neal Viereck, de 22 años, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador blanquiazul en calidad de cedido para la campaña venidera.

La información procedente del país del norte de Europa señala que el futbolista abandonaría la disciplina del FC Utrecht en el que es el último año de su contrato contractual. Viereck, un zaguero diestro de gran envergadura física (1,95 metros de estatura) que llegó al Utrecht hace tres años procedente de las categorías inferiores del prestigioso Ajax de Ámsterdam, busca dar el salto definitivo en su carrera.

Aunque Viereck estuvo bajo la dinámica de entrenamientos del primer equipo del FC Utrecht, llegando a disputar minutos e incluso marcar en amistosos contra el FC Dordrecht y el De Graafschap, la feroz competencia interna con hombres como Kloosterboer, Schuldes o Nwankwo le habría cerrado las puertas del primer equipo, con el que no llegó a debutar oficialmente.

A falta de que el club chicharrero mueva ficha y oficialice la operación, los números del jugador avalan el interés: Viereck viene de ser una pieza clave en el filial, el Jong Utrecht, sumando un total de 74 partidos oficiales en la segunda división de su país (Eerste Divisie), donde aportó cuatro goles y una asistencia. El medio neerlandés da por hecha su salida tras haberse quedado fuera de las últimas convocatorias amistosas frente al PEC Zwolle y el Apollon Limassol.

Un mercado con vistas al extranjero

El Club Deportivo Tenerife, de cerrar al central neerlandés, confirmaría el tercer refuerzo procedente esta temporada del mercado internacional. Las llegadas de Martin Pečar desde el NK Bravo, y de Anes Krdžalić desde el FK Sarajevo, dan muestras de que tanto la dirección deportiva como la directiva están siguiendo otras ligas europeas con el fin de detectar talento precoz.

Por el momento, el club ha confirmado también dos fichajes procedentes de Segunda División, como son los casos de Jesús Álvarez y Jorge Moreno, desde la SD Huesca y el Cádiz, respectivamente.

Dos holandeses en la memoria de la afición blanquiazul

La historia del CD Tenerife cuenta con una conocida huella neerlandesa, personificada de manera indiscutible en la figura de Roy Makaay. El mítico delantero centro de los Países Bajos aterrizó en la isla en 1997 procedente del Vitesse Arnhem y rápidamente se convirtió en el gran referente ofensivo del equipo en Primera División. Con su imponente olfato goleador y una definición letal que más tarde le llevaría a ganar la Bota de Oro en Europa, Makaay maravilló al Heliodoro Rodríguez López durante dos temporadas espectaculares antes de continuar su exitosa carrera en el Deportivo de La Coruña y el Bayern de Múnich. Su paso por el archipiélago dejó un recuerdo imborrable de elegancia y efectividad en el área, siendo considerado uno de los mejores fichajes internacionales en la historia contemporánea del club.

Junto a Makaay, el otro gran exponente del fútbol de los Países Bajos en la historia blanquiazul fue el defensa Ferdi Vierklau. El lateral derecho llegó al conjunto tinerfeño precisamente en la misma época dorada que su compatriota, militando en el club entre 1997 y 1999 tras destacar en el Vitesse Arnhem. Ambos futbolistas abrieron un camino histórico en la isla que ahora, años después, podría reactivarse de confirmarse el interés por el joven central Viereck.