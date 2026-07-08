El CD Tenerife ya tiene nueva marca deportiva para el diseño de sus uniformes

De Hummel a Macron. En la víspera del comienzo de la pretemporada y a cinco semanas del inicio del curso en Segunda División, el Tenerife confirmó que Macron será la que vista al equipo tinerfeño, tanto en la competición profesional como en la base. "La reconocida firma italiana y el club blanquiazul han rubricado un acuerdo para que se convierta en su nuevo sponsor técnico. La presencia de Macron será latente tanto en el primer equipo como en el fútbol base tinerfeñista", anunció el Tenerife.

Macron fue fundada en Bolonia, en la década de los 70, y se ha convertido en "la primera marca en Europa por número de clubes profesionales en las máximas categorías, siendo además socio de UEFA para el suministro de la equipación arbitral, en todas sus competiciones".

No solo fútbol

Pero su distintivo no aparece solo en los uniformes de equipos de fútbol. "Rugby, con acuerdos con World Rugby, EPCR y URC, además de numerosas selecciones nacionales de primer nivel (tres de las seis participantes en el Six Nations y siete de las 20 que participaron en la última Copa del Mundo), voleibol, baloncesto, balonmano, cricket, béisbol, fútbol australiano, fútbol americano… y muchos más; recientemente, también comenzó su andadura en el mundo del motor, con acuerdos con Lamborghini, Ducati y Yamaha", añade el Tenerife.

En la descripción de las característica principales de Macron, el club indica que "cada camiseta puede personalizarse en todos sus elementos (tejido, detalles, etc...) para así contar siempre una historia diferente. Trabaja en constante diálogo con los clubes para que las equipaciones incorporen símbolos, mensajes y referencias que representen a la perfección al club, su territorio y su afición".

Estilo boloñés

Asimismo, destaca su estilo italiano y, en particular, boloñés. "Bolonia es el centro del mundo Macron. Allí están sus raíces y dicho territorio influye profundamente en su trabajo. En cada prenda Macron se refleja un estilo italiano auténtico y un enfoque completamente Designed in Bologna".

Por otra parte, pone de relieve el propósito de Macron de cuidar el medio ambiente. "El compromiso con la sostenibilidad está presente en cada etapa de su trabajo y en la producción de las equipaciones deportivas. Dichas prendas se fabrican con materiales reciclados y reciclables, reduciendo el impacto ambiental, sin comprometer la calidad ni el rendimiento".

Una vez confirmada esta nueva alianza, lo siguiente será la publicación de los diseños de los uniformes que utilizarán los jugadores del Tenerife en la 2026/27.