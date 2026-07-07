Javi Pérez rompe el silencio sobre los servicios médicos del CD Tenerife y su testimonio reabre el debate de la enfermería blanquiazul

Javi Pérez dejó el CD Tenerife con la sensación de haber pasado de puntillas por la Isla. Aterrizó en el tramo final del mercado de verano del curso pasado como una de las grandes apuestas del conjunto blanquiazul; acumulaba cinco temporadas consecutivas en Segunda y aceptaba bajar al barro de la Primera Federación para reforzar la sala de máquinas de un Tenerife que, con su llegada, terminaba de dar forma a una plantilla de muchos quilates e ideada para ascender. Venía para tener peso, para pelear por un puesto de titular en el doble pivote de Cervera. Al final, un curso que culminó con el soñado ascenso dejó muy pocos asuntos pendientes. Pero alguno quedó por el camino, y uno de ellos fue el del centrocampista de Guadalajara.

Siete meses (211 días) de parón y un vía crucis personal. Ese fue el camino que recorrió Javi Pérez, que primero sufrió un problema muscular en el cuádriceps derecho y, justo cuando parecía preparado para volver, cayó con una rotura en el sóleo derecho en marzo. Un peaje demasiado caro que dejó su cuenta en ocho partidos de blanquiazul y ninguna titularidad. Hace unos días, sus declaraciones en Radio Marca reabrieron un debate que acompaña al Tenerife desde tiempos de Tutankamón.

«Los servicios médicos han dejado que desear, son mejorables. Tienen que tomar otro tipo de decisiones, entender cada lesión. No es una crítica ni mucho menos, pero sí puedo decir que esa una faceta mejorable en el club», afirmó el futbolista, que también dejó constancia en sus redes sociales de lo complicado del camino recorrido al hablar de «una temporada muy difícil» en su carta de despedida a la afición tinerfeñista.

La cuestión, en realidad, va mucho más allá de las palabras del centrocampista. Basta echar la vista atrás en la última década en blanco y azul para encontrar varios casos de futbolistas que, después de sufrir lesiones aparentemente leves, terminaron por ver cómo su regreso a la competición se retrasaba mucho más de lo previsto.

Otro precedente reciente

También a modo de precedente cercano aparece el caso de Marc Mateu. Una historia que guarda similitudes con la de Pérez: llegaba de Segunda, llamado a tener un papel importante y, sin embargo, un esguince de tobillo sufrido durante un entreno al inicio de la temporada dio paso a una evolución que nunca terminó de ir por el cauce esperado. El lateral valenciano intentó reincorporarse al trabajo con el grupo a mitad de curso, pero las molestias no desaparecieron y el problema se enquistó. En abril, los servicios médicos confirmaron la necesidad de pasar por quirófano. Marc Mateu abandonó el Tenerife con solo cinco partidos disputados.

Parecido fue el caso de Paco Montañés, que en octubre de 2017 sufrió un grave esguince en el tobillo izquierdo durante un duelo frente al Numancia. El parte médico oficial fijó entonces un periodo de baja cercano a los tres meses, pero el extremo estuvo finalmente cinco meses sin disputar un solo minuto y necesitó prácticamente medio año para volver a sentirse futbolista.

El drama con Borja Lasso

De entre todos los casos que pueden alimentar esta conversación, el de Borja Lasso es el que más lejos llegó. El entonces dorsal 8 del Tenerife sufrió el 14 de diciembre de 2019 una fractura distal del peroné izquierdo tras una durísima entrada de Myakushko, que ni el árbitro ni el VAR de aquel Tenerife-Alcorcón jugado en el Rodríguez López apreciaron. Las primeras estimaciones situaban su baja entre cuatro y seis meses, pero la realidad fue otra bien distinta: Lasso tuvo que pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones, peleó durante dos años por regresar a los terrenos de juego, sin éxito, hasta que, a finales de 2021, anunció su retirada del fútbol profesional con 27 años.

Edu Oriol y las críticas más explícitas

Aunque más lejano en el tiempo, Edu Oriol fue otro de los futbolistas afectados por un diagnóstico desacertado. Lo que inicialmente debía ser una baja de unas tres semanas acabó alargándose hasta los cinco meses, y el jugador decidió dar su versión. Ya fuera del club, en verano de 2017 y en declaraciones a Radio Marca, lamentó que la lesión que condicionó su rendimiento «se diagnosticó mal». «Cuando regresé, la rodilla no estaba bien», explicó en alusión a los servicios médicos del Tenerife. El exblanquiazul Rigo tuiteó luego: «Me recuerda a algo».

Lasso, tras su primera operación, junto a Concepción. / CD Tenerife

La lista de casos no termina ahí. Sam Shashoua –problemas en el Aquiles y el pubis, en un proceso en un proceso donde cada nueva revisión dibujaba un escenario distinto–, Álex Bermejo –molestias musculares y microrroturas le llevaron a pasar por una sucesión de entradas y salidas de los partes médicos– o incluso el capitán Aitor Sanz –una lesión en el tendón de Aquiles que parecía mantenerle fuera unos meses terminó dejándolo alrededor de año y medio en el dique seco– forman parte de una relación demasiado larga.

Una preocupación conocida en el club

Se trata, por tanto, de una preocupación que no es nueva en el representativo. De hecho, en la directiva encabezada por Felipe Miñambres y Rayco García existe la convicción de que el área médica es una de las estructuras que más margen tiene para evolucionar y modernizarse.

El freno, hasta ahora, ha sido principalmente económico. El Tenerife entendió que en Primera Federación no estaba en condiciones de acometer una reestructuración de su parcela médica y que se trataba de un proyecto más pensado para un futuro a medio plazo. Tocará remorfarse.