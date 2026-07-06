Manu Guill desvela las claves del mercado del Tenerife: la lista de descartes, un mínimo cuatro fichajes más, austeridad y apuestas exóticas

Un mínimo de cuatro fichajes, que podrían ser cinco y de los cuales varios serán desconocidos en España, la mitad del límite salarial de su última temporada en Segunda División y hasta cinco jugadores que no tienen hueco ni siquiera en la pretemporada son algunas de las claves con las que se manejará el CD Tenerife este verano. Así lo ha confirmado Manu Guill, director deportivo de la entidad, en una comparecencia en la que el ejecutivo remarcó su "satisfacción" por la "exitosa" 25/26 y repasó durante cerca de 40 minutos las claves del representativo que viene.

Guill, en primer lugar, comunicó la lista de 24 jugadores que comenzarán, este jueves, la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera. La lista la integran: Dani Martín, Gabri de Vuyst, Landázuri, Nacho Gil, José León, Marc Mateu, Juanjo Sánchez, Baba Diocou, Fabricio, Noel Lóprez, Fran Sabina, Jesús de Miguel, Balde, Pau Frenández, Dani Fernández, Aragoneses Jr., Enric Gallego, César Álvarez, Iván Chapela, Martin Pecar, Bazaga, Mauro Costa, Anes Krdzalic y David Rodríguez. Entre los incluidos, además de los recién fichados, sobresalen Mauro Costa y Pau Fernández (centrocampista y lateral izquierdo, respectivamente, ambos avalados por una buena 25/26 en el Tenerife B), así como Óscar Bazaga, canterano del Atlético de Madrid que jugó en el Arenas de Getxo la segunda mitad de la pasada temporada. Delanero, se ha incorporado al representativo con ficha del filial.

Cinco descartes de salida

No están, entre los citados, Gastón Valles, Jeremy Jorge, Dylan Perera, Ander Zoilo ni Josep Calavera. Todos ellos con contrato aún en vigor, no tienen hueco en el proyecto del regreso a Segunda. Algunos saldrán cedidos, bien podrían ser los más jóvenes, como Dylan o Jeremy, y otros se desligarán de la entidad insular de forma definitiva. En este aspecto, Guill aseguró que "esta semana" podría haber novedades en cuanto a salidas. Con la incógnita de Aitor Sanz aún por resolverse, los ausentes en los dos grupos fueron Alassan Gutiérrez y Salifo. Los dos se recuperan de sendas lesiones graves de rodilla y no regresarían hasta principios de 2027. Será entonces cuando el club decida qué hacer con ellos.

Asimismo, otra de las claves será la austeridad con la que el cuadro blanquiazul se tenga que manejar a la hora de construir su plantilla. De este modo, aunque "lo más gordo" se pudo resolver antes del 30 de junio (las salidas de Maikel Mesa y Javi Pérez) y las ventas de Jony e Ibarra al Barcelona aumenten el límite de gasto del club, Manu Guill aseguró que la masa salarial de la 26/27 se moverá "en torno al 50% de la última temporada en Segunda División". Entonces, en la 24/25, fueron poco más de 12 millones de euros. En clave desvinculaciones, el director deportivo sostuvo que la de Mesa "no tuvo nada que ver" con el episodio extradeportivo en el que se vio implicado el futbolista, que fue condenado atentado y delito de lesiones. "Para se entonces ya se le había comentado que su etapa aquí estaba terminada. Tengo que agradecerle porque se ha portado muy bien con el club y el club con él. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él", zanjó Guill.

Maikel Mesa, Antal, Javi Pérez, Facundo Agüero y Cris Montes, las cinco bajas anunciadas por el CD Tenerife / E. D.

Cuatro o cinco fichajes completarán la lista de llegadas

El apartado de incorporaciones, que "serán cuatro o cinco más" y se añadirán a las cuatro ya ejecutadas de Pecar, Jesús Álvarez, Krdzalic y Jorge More -cuya llegada por dos temporadas oficializó el propio ejecutivo sobre la marcha-, lo monopolizarán los futbolistas de ataque. Aunque falta por llegar "un central joven y de mucho nivel", lo harán tambén "un jugador de banda derecha a para jugar a pie natural", como le gustan a Cervera, y hasta dos delanteros. "Es la zona más sensible porque las áreas son muy importantes. Se trata de el lugar donde es más difícil acertar porque hay menos jugadores. Ahí es donde haremos el esfuerzo de verdad. Es lo que nos falta para cerrar la plantilla, en los dos puntas que queremos traer no podemos fallar", sostuvo Manu Guill.

Del mismo modo, y aunque sin poner nombres encima de la mesa, el director deportivo se refirió al patrón que comparten los futbolistas que ya han llegado y los que aún están por llegar: "dinámico, joven, que venga gente que haya hecho buenas temporadas en años anteriores y que puedan dejar una plusvalía en el club". "Estamos firmando jugadores internacionales, jóvenes, que vienen de hacer números. Pecar podría ser un perfil Mario Soriano o Manu Fuster en Segunda. En España no nos podríamos permitir esas incorporaciones. La plantilla de la temporada que viene va a tener una base importante de la temporada pasada", indicó Guill.

Manu Guill, durante su comparecencia de prensa. / María Pisaca / MARIA PISACA

Más apuestas exóticas están por llegar

Así, Martin Pezcar y Anes Krdzalic no serán las únicas apuestas exóticas. Habrá más entre los cuatro o cinco fichajes que restan. "Van a venir. Creemos en ese perfil de jugador. Gente con propuestas económicas mejores, pero apuestan por venir al Tenerife y jugar en España. Todos son jugadores internacionales que vienen de jugar muchos partidos en la última temporada. Han sido importantes en su clubes y vienen de una edad espectacular. Entrar en ese intercambio de cromos, esos jugadores de Segunda que son siempre los mismos y tienen salarios por las nubes... ese no es el modelo de Dirección Deportiva moderna ni de club que queremos. Lo tenemos muy claro. Nos dicen que son apuestas y eso de 'puerta grande o enfermería'. Pues iremos con nuestra idea hasta el final porque nos ha salido bien y, además, tenemos al cien por cien el apoyo del propietario", zanjó.