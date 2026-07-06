El sueño del fichaje de Pedro se complica para el Tenerife: "A día de hoy, lo veo totalmente inviable"

El sueño del fichaje de Pedro Rodríguez, casi imposible para el CD Tenerife. A pesar del esfuerzo del máximo accionista, Rayco García, que lleva tiempo tratando de encontrar la manera de cerrar el regreso a la Isla del ex del FC Barcelona, la operación sigue siendo inasumible para el representativo insular. Así lo ha advertido Manu Guill, el director deportivo tinerfeñista, este mismo lunes. "A día de hoy, lo veo totalmente inviable", lamentó el ejecutivo.

"El deseo de todos, incluido el de Rayco García, que es el que está haciendo el esfuerzo, teniendo conversaciones e intentando convencer a Pedro, es ese. Que se pueda incorporar. Nos daría muchísimo a todos los niveles: deportivo, de ilusión de la afición, de venta de camisetas... No deja de ser un jugador que estaba en la Serie A la temporada pasada", comenzó relatando Guill con una sonrisa cómplice antes de zanjar el asunto con una reflexión casi lapidaria. "Yo, a día de hoy, lo veo totalmente inviable. Por distintos aspectos. Si me preguntas si va a venir o no, a día de hoy, te diría que es muy-muy-muy complicado", sentenció.

Un viejo e imposible deseo de la entidad

El fichaje de Pedro por el CD Tenerife no es solo un ferviente deseo de la afición blanquiazul, que desea ver con la elástica del representativo insular a futbolista tinerfeño más laureado de todos los tiempos -aunque su tocayo Pedri, que tampoco se puso nunca la camiseta del representativo, aspira a arrebatarle ese privilegio-, también lo fue de la anterior directiva, comandada por José Miguel Garrido, que tanteó la situación del jugador allá por 2023.

Pedro Rodríguez, en el momento en el que se enfundó la camiseta del CD Tenerife, una situación que despertó el aplauso de los presentes. | EL DÍA / Ayuntamiento de La Laguna.

La insistencia de Rayco García, un factor clave

Ahora a punto de cumplir 39 años, y toda vez que ha concluido su etapa en la Lazio y confirmado que quiere seguir jugando al fútbol, la posibilidad de su desembarco en el Tenerife se ha abierto para el profesional. Pedro, de hecho, ya reconoció la semana pasada que Rayco García tiene "la ambición" de traerle de vuelta a la Isla. Lo hizo apenas unas horas después de enfundarse la casaca insular en un evento celebrado en La Laguna. El divertido detalle fue tomado como algunos como un guiñó del jugador, que se dejaba querer por el club de su tierra. El profesional, no obstante, matizó de paso que la operación es "muy, muy complicada y difícil". Tanto, que el máximo accionista y su objeto de deseo llevan ya "varios años hablando" y que, según desveló el protagonista, se le han "ofrecido también muchos puestos y cargos en el club", expuso en declaraciones a 'Cope'.