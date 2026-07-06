El Barça pesca por partida doble en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y le da aire al Tenerife en el mercado de fichajes

El FC Barcelona ha pescado, por partida doble, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Hasta dos futbolistas del CD Tenerife cambiarán este verano la entidad insular por la azulgrana, toda vez que el cuadro catalán ha pagado un traspaso por hacerse con los servicios de los jugadores de banda Jony Hernández y Juan Ybarra. Así lo confirmó este lunes Manu Guill, el director deportivo de la entidad tinerfeñista.

En su comparecencia de salida de cara al curso 26/27, el ejecutivo tinerfeñista confirmó "con orgullo" los traspasos de Hernández e Ibarra al Barcelona. Guill argumentó que la operación permitirá ejecutar entre dos y tres incorporaciones al primer equipo merced a la "cantidad importante" -se especula con un montante de medio millón de euros- a la que se añade la posibilidad de un ingreso extra en el futuro, puesto que el Tenerife se ha reservado también el porcentaje de una hipotética futura venta de Jony, cuyo interés por el Barça adelantó EL DÍA a finales de mayo.

Dani Fernández y Jony, dos apuestas incompatibles

Del mismo modo, Manu Guill se congratuló de que este tipo de jugadores no elijan sistemáticamente a la UD Las Palmas en lugar de al Tenerife, como sucedía hasta hace no mucho, y sostuvo que el éxito de la cantera no está únicamente en que lleguen muchos futbolistas de la base al primer equipo, sino también en "ayudar" esta manera: generando ingresos. "La cantera es nuestro fondo de inversión. Tenemos que ser un club vendedor", indicó convencido.

Asimismo, el director deportivo recordó que Jony Hernández, uno de los talentos más interesantes de la factoría de Geneto, comparte posición con Dani Fernández, la "joya" de la cantera blanquiazul. De ahí que en el club considerasen desde hacía ya algún tiempo que uno de los dos debía abandonar la Isla en forma de traspaso este verano, siempre y cuando llegase alguna oferta interesante.

Dani Fernández, la gran promesa de la cantera del CD Tenerife. / Agencia LOF

Jony e Ybarra, solo un año en el club

Natural de Arguineguín, Gran Canaria (misma localidad que el campeón del mundo con España David Silva), Jony se fue desde muy joven de las Islas para fichar por el Valencia hasta que, en verano de 2025, su tocayo Jony Vega lo fichó para el Tenerife. El grancanario, que destacó en la eliminatoria de Copa del Rey precisamente frente al Barcelona, acabó jugando con el Tenerife C, el Tenerife B y debutando con el primer equipo en la última jornada de Liga, coincidiendo con la visita del representativo al Ourense que se disputó el 23 de mayo, un día después de su 18 cumpleaños.

Juan Ybarra, de 22 años, también llegó a Tenerife en verano de 2025, aunque en su caso procedente del Rayo Vallecano. El atacante fue importante para Mazinho de principio a fin de la campaña, llegando a jugar 32 de los primeros 33 duelos de la Liga, y solo perdiéndose la recta final del campeonato por culpa de una inoportuna lesión muscular. Para entonces, Ybarra, que había anotado 13 goles con el filial, ya había debutado a las órdenes de Cervera. Lo hizo en la visita del Tenerife al Romano José Fouto para enfrentarse al Mérida.