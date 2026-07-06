El mensaje de Manu Guill que apunta al adiós de Aitor Sanz: "El club ya ha decidido; se hará lo mejor para él y para el Tenerife"

Cuenta atrás para la resolución del caso Aitor Sanz. Y apunta a fin de ciclo. En palabras de Manu Guill, la decisión definitiva que ha tomado la entidad con respecto al capitán se comunicará esta misma semana y siempre antes del inicio de la pretemporada del equipo, que comenzará este jueves los entrenamientos. Guill, que tomó la palabra este lunes en sala de prensa, no incluyó al centrocampista en la lista de futbolistas que comenzarán el tiempo de preparación con el equipo de Cervera y, seguidamente, reconoció que la decisión está tomada.

"Habréis visto que, en la lista de jugadores que empezarán la pretemporada, no está Aitor Sanz. Este es un caso especial y que se está tratando desde final de temporada. No se quiso tomar una decisión bajo la euforia del ascenso porque nos podríamos haber equivocado. Las dos partes hemos dejado discurrir un poco de tiempo y seguido en contacto mientras avanzaba la planificación deportiva", comenzó explicando el director deportivo de la entidad tinerfeñista. "En los próximos días, antes de que empiece la pretemporada y de la mano de Aitor, comunicaremos la decisión del club. Nosotros ya lo tenemos decidido, ya lo tenemos en la cabeza. Por nuestra parte, como club, el tema está claro", prosiguió.

Decide el club, y no el futbolista

Guill, ya en el turno de preguntas, recordó que "es el club el que tiene que decidir" -y no exclusivamente el jugador- e insistió en que la decisión está tomada. El mensaje, ya entonces dirigido implícitamente hacia el final de la carrera del segundo jugador con más partidos jugados en la historia del Tenerife, sonó aún más a despedida. "Al principio parecía una cosa, luego otra... Habrá una última reunión y se le hablará con él. Aitor es un referente y una leyenda de este club y quiere lo mejor para el CD Tenerife. Conoce la configuración de la plantilla y la idea que teníamos en la cabeza, incluso las posiciones a reforzar, y pensaba prácticamente lo mismo que nosotros. Es consecuente y sabe que lo que se va a hacer es lo mejor para él y para el club. Este es un tema especial y por eso se ha dejado un poco más de tiempo de margen", alegó.

Anes Krdzalic, último fichaje del CD Tenerife. / Anes Krdzalic (Instagram)

La revolución en la medular podría ir a más

En este aspecto, el director deportivo recordó que el club cuenta ahora con cuatro centrocampistas para la próxima campaña: Juanjo Sánchez, Fabricio y los fichajes Anes Krdzalic y Jesús Álvarez. Con Maikel Mesa y Javi Pérez desvinculados y Ulloa a préstamo en el Lugo, el club estudiaría la posibilidad de acometer una quinta incorporación en caso de que Aitor no siguiese, como así parece ser.