El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita

Remodela y blinda, casi sobre la marca, su sala de máquinas. Hasta cinco han sido los movimientos de plantilla que ha ejecutado el CD Tenerife en su centro del campo: al flamante fichaje de Anes Krdzalic hay que sumar el también reciente de Jesús Álvarez, así como las desvinculaciones de Maikel Mesa y Javi Pérez. La primera novedad veraniega en el representativo de cara a la venidera 26/27, de hecho, había sido al acuerdo con el Lugo para la cesión al cuadro gallego de Alberto Ulloa hasta final de temporada.

Mucho antes, concretamente a principios de febrero este 2026, con la campaña en marcha y el ascenso a medio camino, la entidad presidida por Felipe Miñambres ya había sorprendido con la renovación de Fabricio hasta el año 2028. El brasileño se había comprometido con el Tenerife por un año, con opción a un segundo, en verano de 2025. Su altísimo rendimiento fue recompensado con una renovación anticipada.

De Juanjo a Jesús Álvarez y Anes Krdzalic

También contará Álvaro Cervera, en la 26/27, con Juanjo Sánchez, uno de los dos futbolistas que más veces utilizó en el reciente año del ascenso. Juanjo empató con David Rodríguez a 37 participaciones. Comenzó con un recital en Guadalajara y aunque perdió algo de fuelle por momentos y la irrupción de Fabricio llegó a sacarle de los onces, no dejó de contar nunca para el entrenador. Siendo la distancia recorrida por el equipo y cada uno de los jugadores uno de los datos a los que preste más atención Cervera (así lo ha reconocido en alguna intervención), con el andaluz lo tiene fácil. Si es titular y completa el partido, es casi siempre el futbolista que más corre.

A dos apuestas seguras se unirán otros tantos fichajes. Jesús Álvarez, segunda de las incorporaciones veraniegas del Tenerife, pondrá al servicio del equipo su capacidad para ganar duelos y aportar equilibrio sin la pelota, además de un buen desplazamiento en largo con ella. El maño, que jugó en el Huesca la 25/26 -el equipo aragonés descendió pese al buen desempeño de Álvarez-, firmó por dos años, hasta 2028.

Un año más de contrato, hasta junio de 2029, se ha comprometido Anes Krdzalic. El bosnio, que cumplirá 22 años a finales de agosto y ha sido internacional con las inferiores de su país, llega con la etiqueta de ser un ‘8’ con “buen pie, dotado técnicamente, con buen manejo de balón, capacidad asociativa y recursos para organizar, dar continuidad y aportar criterio al juego del equipo”, según informó el club en el comunicado con el que anunció su incorporación. Una buena -y necesaria- dosis de talento para una nómina de centrocampistas en los que sobresalen otras virtudes.

Aitor Sanz, el posible quinto hombre

La incógnita sigue siendo la situación de Aitor Sanz. La decisión sobre su futuro ya está tomada, pero sigue sin tomar forma oficial y el hermetismo de la entidad al respecto es máximo. De continuar, Cervera (quien ya dijo que era partidario de que siguiese un año más y aseguró que lo veía siendo importante en el campo, y no como un mero animador del grupo) pasaría a manejar un abanico de cinco opciones para dos puestos siempre y cuando se acabarse produciendo la salida de Josep Calavera.

Cervera, junto a Aitor Sanz en un entrenamiento del CD Tenerife. / Arturo Jiménez

Maikel Mesa y Javi Pérez rompen y Ulloa sale cedido

De la lista se caen Maikel Mesa y Javi Pérez. El primero, tras dos infructuosas campañas en la Isla. Nunca anduvo mal, pero no fue capaz de encontrar un puesto en el once ni con Pepe Mel ni con Cervera (Óscar Cano solo dirigió cinco partidos). Su incuestionable don para el gol pese a ser centrocampista no fue suficiente aval para convencer a los técnicos de que debía ser importante y su alto salario (el que más de la plantilla el último año) pasaba a ser un enorme lastre al momento del retorno al fútbol profesional. Mientras en Primera RFEF no existe el límite de gasto salarial, en Segunda será el principal hándicap sobre el que tendrá que maniobrar Manu Guill este verano a la hora de reforzar la plantilla. En el caso de Maikel, un reciente episodio extradeportivo (fue condenado por un delito de lesiones) le debilitó todavía más.

Javi Pérez, desafortunadamente para él, pasará irremediablemente a ser parte de ese grupo de futbolistas que en unos años cueste recordar que jugaron en el Tenerife. Solo un año en la Isla marcado por diversas lesiones musculares. Apenas jugó ocho partidos como blanquiazul y se quedó en 160 minutos. Protagonismo muy escaso para una pieza que apuntaba a ser importante y que llegó a pasar casi siete meses sin jugar. No lo hizo desde la Jornada 8 (18 de octubre) hasta la 37 (17 de mayo). Igual que Mesa, acordó su marcha a petición del club pese a que tenía un año más de contrato.