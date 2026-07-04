El CD Tenerife ficha a la promesa bosnia Anes Krdžalić

El CD Tenerife continúa dando forma a la plantilla con la que afrontará su ilusionante regreso a Segunda División. En este sentido, el club blanquiazul comunica la incorporación de Anes Krdžalić (28/8/2004; Doboj, Bosnia y Herzegovina), centrocampista bosnio sub 23, que se compromete con la entidad tinerfeñista hasta el 30 de junio de 2029.

Krdžalić llega a la Isla después de completar una gran temporada en el FK Sarajevo, donde ha confirmado su crecimiento competitivo y su capacidad para asumir protagonismo en la medular. Durante su etapa más reciente en el conjunto bosnio, el nuevo futbolista blanquiazul acumuló 37 encuentros oficiales y cuatro goles, consolidándose como uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección de su país.

Su primera experiencia en España

Internacional en las categorías inferiores de Bosnia y Herzegovina, con hasta 13 participaciones con el combinado sub 21, el nuevo jugador tinerfeñista afrontará en el CD Tenerife su primera experiencia en el fútbol español.

Formado en el fútbol base del GNK Dinamo Zagreb, una de las canteras de referencia del fútbol balcánico, Krdžalić también destacó en el NK Olimpija Ljubljana, en Eslovenia, donde disputó 18 partidos oficiales y anotó tres goles. Además, cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol croata, la Prva HNL, tras su paso por el NK Lokomotiva Zagreb.

Un '8' de buen pie

Campeón de Liga en Eslovenia y con dos títulos coperos, tanto en Bosnia y Herzegovina como en territorio esloveno, Anes Krdžalić se incorpora al proyecto blanquiazul como un perfil de interior, un 8 de buen pie, dotado técnicamente, con buen manejo de balón, capacidad asociativa y recursos para organizar, dar continuidad y aportar criterio al juego del equipo.