Un puñado de futbolistas con contrato, pero sin un puesto garantizado en el Tenerife de la 26/27

Empezó julio y se abrió, oficialmente, el mercado de fichajes. Aunque el CD Tenerife se asoma a la ventana de traspasos con una parte del trabajo de salidas adelantado (Maikel Mesa y Javi Pérez acordaron sus salidas de la entidad poco antes del 30 de junio y Antal, Agüero y Cris Montes terminaban contrato), numerosos -y variopintos- son los casos de profesionales que aún siguen ligados a la entidad tinerfeñista, pero que difícilmente continúen la próxima temporada.

Así, pese a que el futuro de Aitor Sanz sigue siendo una incógnita -en este momento, el madrileño es aparentemente agente libre- y que solo dos han sido los fichajes anunciados por la entidad (Martin Pecar y Jesús Álvarez), el elenco de futbolistas con los que trabajaría Álvaro Cervera en la primera plantilla es demasiado largo. Con un límite salarial justo y la necesidad de sacar el máximo rendimiento posible a un margen de gasto marcado por la austeridad, avanzar en las salidas será clave en las próximas semanas. Máxime cuando resta ya menos de una semana para que, el jueves 9 de julio, arranque la pretemporada.

Calavera y Zolio, una avanzadilla desde enero

Ambos con contrato en vigor, Josep Calavera y Ander Zoilo ya han recorrido el camino de salida del cuadro blanquiazul. Lo hicieron en el pasado mes de enero (a pesar de haber sido incorporados en verano de 2025) en calidad de cedidos a Hércules y Nástic de Tarragona, respectivamente. Zoilo, que había aprovechado la lesión de Marc Mateu para consolidarse en el once del Tenerife, acabó perdiendo la confianza de Cervera por su falta de solidez defensiva: "Necesito defensas que lleguen, y no llegadores que defiendan de vez en cuando", dijo el técnico de él.

Si bien Zoilo nunca terminó de convencer al míster, de ahí que encabece la lista de salidas esperadas, Calavera sí que era del gusto del entrenador. El técnico aseguró siempre confiar en él, incluso cuando el centrocampista pidió salir en enero para encontrar en Alicante el protagonismo que no había encontrado en la Isla. Si bien no desentonó en el Rico Pérez -de ahí que el Hércules trabaje para mantenerlo en sus filas en la venidera 26/27-, tampoco estuvo lo suficientemente brillante como para asegurarse una plaza en el retorno a Segunda del Tenerife.

También lejos de la Isla parece estar el futuro de Gastón Valles, incorporado en enero desde el Unionistas de Salamanca (el club pagó traspaso por él, aunque una cantidad casi simbólica). Delantero grande, pero potente al espacio, sus cualidades casan a la perfección con las preferencias de Álvaro Cervera. Su rendimiento, sin embargo, dejó dudas: solo tres goles en 16 partidos como blanquiazul y la sensación de que nunca terminó de encontrar la finura necesaria para terminar de ser dañino. Amenazó siempre, pero le faltó puntería.

Josep Calavera, otro de los candidatos a salir del Tenerife este verano. / Arturo Jiménez

Una larga lista de candidatos a salir cedidos

Rupturas contractuales al margen -las ya resueltas y les que resten por venir-, son también numerosos los casos de futbolistas con los que el representativo sí que podría contar para el futuro a medio plazo, pero que no tendrían cabida en el elenco de la temporada que viene. El perfil es casi idéntico: jugadores jóvenes y prometedores a los que el Tenerife B se les quede pequeño y que, a la vez, tengan altamente complicado disfrutar de minutos en Segunda División.

Uno de ellos, Sergio Aragoneses Jr, ya jugó a préstamo desde enero en el Arenas de Getxto, rival del Tenerife en el Grupo 1 de la Primera Federación. Conoce el camino y, además, le fue bien. El buen devenir en un año de Erasmus, o más bien Séneca al no salir de España, es lo que buscará Alberto Ulloa en Lugo, donde jugará este curso. El talentoso Jeremy Jorge o el díscolo pero con condiciones sobresalientes Mahamadou Balde completan una lista de jóvenes talentos en la que figura también Fran Sabina. El canterano ya tuvo opciones de salir en enero, pero escuchó el consejo de Cervera: "Si fuera mi hijo, le diría que se quedase". Fran lo hizo, pero apenas dispuso de minutos. Con el primer equipo, sumó un gol en únicamente 311 minutos repartidos en 12 partidos (una media de 25) y con el filial, al que bajó de enero hacia delante, metió ocho en otros tantos duelos. Tiene el gol en las venas y no hay duda de que necesita jugar.

Fran Sabina, que contará con propuestas para salir cedido. / Andrés Gutiérrez

La incógnita de Jesús de Miguel

Muy particular es el caso de Jesús de Miguel. Aunque comenzó volando en Primera Federación con el Tenerife (hizo seis goles en las cinco primeras jornadas de Liga), perdió fuelle durante los dos últimos tercios de la campaña. No solo era imposible mantener ese ritmo de acierto, sino que una indeseada pubalgia se cruzó en su camino. Aunque no dejó de jugar, disputó mermado la mayor parte del campeonato.

Su salario mejorará tras el ascenso y sus brillantes números en Primera RFEF (44 goles en 128 partidos le convierten en el segundo máximo anotador de la corta historia del torneo) le han convertido en objeto de deseo del Real Zaragoza. Según ya informaron desde Aragón, el cuadro maño le mantendría el salario que pasaría a percibir este curso en la Isla, pero no está dispuesto a pagar traspaso por él, como hiciera el Tenerife cuando lo fichó desde el Castellón, al que compensó con cerca de 100.000 euros. Ni hay prisa ni necesidad de que se marche, pero habrá que estar muy pendientes a su futuro.