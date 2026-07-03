El trabajo por hacer de Manu Guill: el Tenerife sigue teniendo a 25 jugadores en su plantilla

Consumadas las primeras despedidas; las de Cris Montes, Maikel Mesa, Javi Pérez, Antal y Paco Agüero; y cerradas también algunas de las numerosas incorporaciones que están por llegar en un mercado de verano que será prolífico en cuanto a los movimientos de entradas y salidas, a la Dirección Deportiva del CD Tenerife le resta aún mucho trabajo por hacer. La plantilla del representativo comienza a tomar forma.

Para empezar, 25 son, en este momento, los futbolistas con los que Álvaro Cervera trabajaría si la pretemporada blanquiazul comenzase mañana. Esto es, todos aquellos que ya tenían un vínculo contractual con la entidad insular más allá del 30 de junio y que no han alcanzado un acuerdo de salida con el club, como sí hicieron Maikel Mesa y Javi Pérez.

Lista de jugadores con contrato en vigor con el CD Tenerife. / El Día

Antal, Agüero y Montes terminaron contrato

Antal Yaakobishvili regresará al Girona pese a que Cervera aseguró en su momento que contaba con él para el futuro (el descenso del cuadro catalán a Segunda apunta a haber lastrado la posibilidad de que siguiera) y Paco Agüero y Cris Montes terminaron contrato esta misma semana. El atacante, de hecho, ya había sido anunciado como jugador del Real Avilés Industrial antes incluso de que el Tenerife oficializara su salida.

La portería, blindada por Dani y De Vuyst

De atrás hacia delante, la única línea que podría mantenerse intacta es la portería. Primero porque Dani Martín viene de hacer una temporada sobresaliente. Al portero menos goleado de Primera Federación no solo le avalan los números colectivos, sino también su altísimo rendimiento individual. No se le recuerda error alguno y sí numerosas intervenciones de muchísimo nivel. Máxime cuando sus mejores actuaciones llegaron en el momento en el que más le costó al equipo sacar adelante los partidos.

Dani le dio puntos al Tenerife y Gabri de Vuyst, también con contrato en vigor, se consolidó como una alternativa de garantías. A Cervera le convence y su afinidad con el primer portero es clave para una convivencia saludable. La tercera opción es Sergio Aragoneses Jr, un perfil joven y similar al de Gabri que jugó la segunda parte de la 25/26 a préstamo en el Arenas. Salió del cascarón el más pequeño de la saga Aragoneses en Getxo y, si la apuesta fuese de nuevo De Vuyst (así lo parece), lo natural sería que volviese a salir cedido. La Segunda Federación, en la que juega el Tenerife B, se le queda pequeña.

Gabri de Vuyst. / CDT

Remodelación en la línea defensiva y novedades en la medular

Los cambios que no habrá en la portería contrastan con los que experimentará la defensa. Y eso que José León acaba de renovar por dos temporadas. Antal y Agüero ya son pasado, un año de contrato le resta a Anthony Landázuri y fijos serán David y César Álvarez. Ander Zoilo (de vuelta tras su paso por el Nástic) no cuenta y con Marc Mateu convaleciente de un esguince de tobillo que se complicó hasta tal punto que solo pudo participar –estando sano– en la primera jornada de Liga frente al Guadalajara, las cuentas están claras: serán necesarios, como mínimo, un lateral izquierdo y dos defensas centrales. Uno de los zagueros será Jorge Moreno, ex del Cádiz (se despidió este miércoles) y cuyo fichaje por el Tenerife dan por hecho en tierras andaluzas.

También habrá modificaciones en la medular. Desvinculados Javi Pérez y Maikel Mesa, Ulloa rumbo a Lugo a préstamo y con el futuro de Aitor Sanz aún en el aire, solo Juanjo Sánchez y Fabricio se mantienen con respecto a la plantilla que celebró el ascenso. A ellos se incorpora Jesús Álvarez, fichado desde el Huesca hace apenas unos días y perfil que, teóricamente, casará a la perfección con el estilo de Cervera. Con contrato en vigor sigue Josep Calavera, que terminó la pasada campaña cedido en el Hércules y cuya continuidad en el representativo resulta improbable.

La revolución, en el último tercio de campo

Reestructuraciones necesarias en la defensa y la medular, es en la zona de ataque donde a Manu Guill le toca obrar una revolución que ya comenzó con la llegada de Martin Pecar, el primer esloveno en la historia del club. Cris Montes está fuera y Alassan no reaparecerá hasta 2027 por culpa de una grave lesión de rodilla. Otros, como Fran Sabina, Balde y Jeremy Jorge, son carne de cesión. Entre los nueves, Gallego seguirá un año más, pero por De Miguel puja el Zaragoza y Gastón Valles no terminó de aprovechar la oportunidad que le brindó la entidad el pasado enero: solo anotó tres goles y dos de ellos fueron desde el punto de penalti. Nacho Gil es una apuesta segura, Dani Fernández el activo más valioso de la entidad, a Chapela le toca justificar la esperanza que tienen en él Cervera y Guill (el técnico lo hizo debutar en Primera con el Cádiz y el ejecutivo ya lo llegó a fichar en su etapa en el Eldense) y Noel López tiene un año más de contrato.

Harán falta, como mínimo, un delantero (es probable que dos) y dos jugadores de banda (extremos que “corran hacia el fondo”, frase del entrenador blanquiazul) más. ¿La dificultad? Que deberán ser jugadores con capacidad para ser muy importantes, y no de fondo de armario. Con un tope salarial bajo tras el descenso de hace solo un año y la natural carestía de los futbolistas de ataque (los jugadores que meten goles son siempre los que más dinero cuestan), será en la zona de ataque donde más fino tengan que hilar en la entidad. El margen de error es mínimo.

Consolidar un proyecto: contratos largos y jugadores en propiedad

Desde Marc Mateu, el primer fichaje para la reciente 25/26 hasta Jesús Álvarez, el más reciente y ya de cara a la campaña del regreso a Segunda División, 20 han sido los fichajes que ha ejecutado el Tenerife. 15 el verano pasado, tres en la ventana de enero (Gastón, Chapela y Antal) y dos estas semanas (a Álvarez se le suma Pecar). Del total, solo una de las incorporaciones llegó a préstamo, fue Antal y la intención inicial del club era que pudiera cumplir un segundo año cedido en la Isla.

De los 19 restantes, únicamente cuatro firmaron un solo año: Cris Montes, Agüero, Javi Pérez y Fabricio, y los dos últimos con la posibilidad de ampliar a una segunda campaña. En el caso de Pérez, condicionada al objetivo del ascenso. Se cumplió, pero el club no contaba con él. Con Fabricio fue más sencillo, rindió muy por encima de lo esperado y renovó en febrero.

Todos los demás fichajes se han ido comprometiendo, como mínimo, por dos campañas. Es la muestra de la voluntad de la Dirección Deportiva de construir un proyecto y no de ir año a año, aunque siempre con el riesgo de que, si el profesional en cuestión no cumple las expectativas, podrá aferrarse a lo firmado.