¿Nuevo estadio o reforma del Heliodoro Rodríguez López?: Santa Cruz y La Laguna se pelean por un posible recinto para el CD Tenerife con Gobierno de Canarias y Cabildo de espectadores

El futuro a largo plazo del CD Tenerife y su masa social ha dejado de ser un asunto estrictamente deportivo para convertirse en el epicentro de una intensa batalla geopolítica en la Isla. Tras la histórica campaña que certificó el regreso del conjunto blanquiazul al fútbol profesional en LaLiga Hypermotion, el Cabildo de Tenerife ha puesto sobre la mesa el esperado Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, un ambicioso proyecto de reforma integral que contempla una inversión de hasta 33 millones de euros para transformar y ampliar el aforo del centenario recinto capitalino de cara al año 2040. Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como una hoja de ruta para modernizar las estructuras actuales ha terminado por abrir una inesperada caja de Pandora entre los principales municipios de la isla.

La chispa que ha encendido la polémica proviene de San Cristóbal de La Laguna, cuyo alcalde ha irrumpido en el escenario ofreciendo una alternativa radical: abandonar las costosas remodelaciones del Heliodoro y construir desde cero un macrocomplejo deportivo de primer nivel en suelo lagunero, poniendo a disposición del Cabildo una parcela de 40.000 metros cuadrados. Todo el debate comenzó con la propuesta de Luis Yeray Gutiérrez en los micrófonos de 'Despierta Canarias', en Radio Marca Tenerife. En el mismo lugar, Fernando Clavijo tildó la idea de "razonable" tras valorar que el Heliodoro "es pequeño y el sitio no es el idóneo". El presidente del Gobierno de Canarias se ha topado de frente con la rotunda negativa del capital chicharrera, José Manuel Bermúdez.

El cruce de declaraciones entre los distintos líderes políticos evidencia que el debate ya no solo gira en torno a los vestuarios, la fachada multimedia o las fases de la obra, sino en decidir si la mejor opción es hacer un estadio nuevo y dónde se ubicará ese teórico nuevo hogar del tinerfeñismo durante el próximo siglo.

Imagen del Heliodoro Rodríguez López. / Eldia.es

El Plan Director del Heliodoro Rodríguez López: así será la reforma hasta 2040

El Cabildo de Tenerife ha trazado la hoja de ruta para el actual recinto capitalino. Con un presupuesto que podría alcanzar los 33 millones de euros, el plan contempla una transformación absoluta dividida en cuatro fases de ejecución para convertir el Heliodoro en un estadio vanguardista con capacidad para 25.127 espectadores.

Fase 1 (En ejecución): Centrada en la mejora de las condiciones de seguridad, adecuación de las instalaciones actuales, renovación de los vestuarios (con nuevas áreas de fisioterapia, gimnasio, taquillas y zona húmeda), nuevos banquillos, sala de prensa y protección del césped.

Centrada en la mejora de las condiciones de seguridad, adecuación de las instalaciones actuales, renovación de los vestuarios (con nuevas áreas de fisioterapia, gimnasio, taquillas y zona húmeda), nuevos banquillos, sala de prensa y protección del césped. Fase 2 (Cambio de imagen): Instalación de una malla envolvente de alta resistencia y transpirable en toda la fachada, que transformará la estética del estadio y permitirá albergar tecnología multimedia.

Instalación de una y transpirable en toda la fachada, que transformará la estética del estadio y permitirá albergar tecnología multimedia. Fase 3 (Ampliación de aforo): Se estudiará la depresión del terreno de juego y el aumento de la capacidad del graderío para alcanzar los más de 25.000 asientos.

Se estudiará la y el aumento de la capacidad del graderío para alcanzar los más de 25.000 asientos. Fase 4 (Entorno urbano): Obras de adecuación y mejora de los accesos y espacios públicos que rodean el estadio en el centro de Santa Cruz.

Luis Yeray Gutiérrez: "Ofrecemos 40.000 metros cuadrados para un estadio de primer nivel"

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha irrumpido con fuerza en el debate proponiendo una alternativa radical: dejar atrás las reformas y construir un recinto desde cero. En declaraciones a Radio Marca Tenerife, el mandatario lagunero argumentó que el centro de Santa Cruz de Tenerife no permite una infraestructura expansiva.

"Yo entiendo que la afición del Tenerife anhele un estadio modernizado. Le propongo a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que pongan un estadio deportivo de primer nivel. En La Laguna hay suelo; ofrecemos 40.000 metros cuadrados al Cabildo y al CD Tenerife. Son 14 años esperando una reforma clara. Ir a por lo nuevo y moderno en una zona amplia es lo más rentable", afirmó Gutiérrez, asegurando que se podría compaginar con una gran infraestructura para el baloncesto.

Fernando Clavijo se posiciona por un estadio nuevo: "El recinto actual es pequeño y el sitio no es el idóneo"

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha intentado aportar una visión más estratégica y neutral, calificando de "razonable" que Luis Yeray Gutiérrez pelee por los intereses de La Laguna y que Bermúdez defienda la capitalidad del histórico recinto. Sin embargo, Clavijo dejó claro que, a su juicio, la isla debe mirar a lo grande.

Felipe Miñambres y Fernando Clavido, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. | / EFE

"El debate debe ir más allá de la ubicación. Yo sí creo que el equipo necesita un gran estadio para tener un futuro recorrido. El recinto hay que repensarlo porque es pequeño y el sitio no es el idóneo. El Tenerife requiere otra estructura deportiva de mayor nivel y capacidad, tanto de público como de presupuesto y accesibilidad", concluyó el presidente autonómico.

José Manuel Bermúdez: "El Tenerife nació aquí y el escudo de la ciudad está en su camiseta"

La respuesta de la capital no se ha hecho esperar. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha mostrado tajante y visiblemente molesto con la posibilidad de que el equipo abandone la ciudad. Bermúdez elevó el tono de sus declaraciones, lanzando incluso un duro aviso interno a su propia formación política, Coalición Canaria.

"El estadio siempre ha estado en Santa Cruz; la historia del club va ligada a la ciudad, su sede está aquí, todos sus partidos oficiales se han jugado aquí y el escudo de Santa Cruz está en el escudo del CD Tenerife", recordó con firmeza. "Esa no es una opción que mi partido pueda contemplar. En mi partido esa decisión no se puede ni siquiera plantear; si no, dejará de ser mi partido", sentenció el alcalde de la capital de forma categórica.

Con las cartas sobre la mesa, el futuro del hogar del CD Tenerife abre una brecha geopolítica en la isla: ¿Prevalecerá el arraigo histórico del Heliodoro en Santa Cruz de Tenerife , con las obras del actual Heliodoro o con un nuevo estadio, o se impondrá el sentido común expansivo y los 40.000 metros cuadrados ofrecidos por La Laguna? La hoja de ruta de la reforma está aprobada, pero el partido por el estadio definitivo no ha hecho más que empezar.