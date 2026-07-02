El CD Tenerife Femenino y Hospiten renuevan su alianza para la temporada 2026/27

El CD Tenerife Femenino y Hospiten han dado continuidad a su relación de patrocinio para la temporada 2026/27, prolongando una alianza que se ha consolidado a lo largo de más de diez años de trabajo conjunto en torno al fútbol femenino de élite.

La renovación se formalizó este jueves en las oficinas centrales del grupo hospitalario, en un acto que contó con la presencia del presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, y de Pedro Luis Cobiella Beauvais, vicepresidente y consejero delegado de Hospiten. Ambos representantes ratificaron la continuidad de un acuerdo que se mantiene en los mismos términos que la pasada campaña.

De esta manera, Hospiten seguirá ejerciendo como servicio médico oficial del CD Tenerife Femenino, encargándose de los reconocimientos médicos de las plantillas del área femenina y del seguimiento clínico de las jugadoras durante toda la temporada. El trabajo del grupo sanitario volverá a centrarse especialmente en las áreas de cardiología y traumatología deportiva, fundamentales en la prevención y recuperación de lesiones.

El acuerdo también contempla la continuidad de la presencia de Hospiten en la imagen del primer equipo, manteniendo su visibilidad en la equipación del Costa Adeje Tenerife, así como en la ropa de entrenamiento, de viaje y en la indumentaria institucional del club. Además, su marca seguirá vinculada a la comunicación de los partes médicos oficiales y a la publicidad en el Heliodoro Rodríguez López.

Pedro Luis Cobiella Beauvais, vicepresidente y consejero delegado de Hospiten, aseguró que “en Hospiten llevamos apostando por el CDT Femenino desde sus inicios, convencidos de la importancia que tiene el fútbol femenino y del papel que está desempeñando en la sociedad. En estos años hemos sido testigos de un crecimiento extraordinario del club, tanto en lo deportivo como en su estructura y profesionalización. Sin duda, están construyendo algo muy especial y nos sentimos orgullosos de formar parte de ello."

Por su parte, el presidente blanquiazul, Sergio Batista, ha destacado que “contar con un aliado como Hospiten nos aporta la tranquilidad de saber que nuestras futbolistas están respaldadas por una entidad hospitalaria de reconocido prestigio. Esta renovación da continuidad a una relación basada en la confianza y el trabajo conjunto, que ha sido muy importante para el crecimiento del club durante los últimos años. Agradecemos su compromiso con nuestro proyecto y con el desarrollo del fútbol femenino en Canarias."

En el acto, ambas entidades subrayaron la importancia de una relación que ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un apoyo estable dentro del proyecto deportivo femenino en Canarias.

Con esta renovación, CD Tenerife Femenino y Hospiten consolidan una alianza que se mantiene firme en una nueva temporada, reafirmando su compromiso compartido con la salud, el deporte y el crecimiento del fútbol femenino.