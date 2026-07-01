Maikel Mesa no entra en los planes del nuevo proyecto del CD Tenerife

Arranca oficialmente el ejercicio 26/27 para el CD Tenerife, curso en el que afrontará su regreso a Segunda División, y lo hace con el anuncio de las primeras cinco bajas oficiales del verano. En la tarde de este martes, el club blanquiazul confirmó que Maikel Mesa, Antal Yaakobishvili, Javi Pérez, Facundo Agüero y Cris Montes no seguirán la próxima temporada.

La salida que más ruido levanta es, sin duda, la de Maikel Mesa. El centrocampista lagunero rescinde su contrato de mutuo acuerdo pese a que le quedaba un año más de vínculo con el club. Una despedida que marca el cierre de una etapa que arrancó con enorme ilusión, con el futbolista que volvía a la isla, después de unas duras negociaciones con el Zaragoza, para cumplir el anhelo de vestir la camiseta del equipo de su tierra, y con una historia ya como blanquiazul que no terminó de cuajar.

La sensación es que su posición, la de mediapunta, le fue cerrando puertas en el 4-4-2 por el que apostó Cervera en Primera Federación. Hasta el punto de que la pasada temporada disputó 18 partidos y solo seis como titular. El club ya le había trasladado a principios de junio que no entraba en los planes para el proyecto en Segunda División, así que ambas partes empezaron a explorar una salida.

A esa situación deportiva se le sumaron los problemas extradeportivos. El futbolista se vio implicado a comienzos de junio en un altercado en La Laguna por el que fue condenado en un juicio rápido por lesiones y agresión. Tras conocerse los hechos, el Tenerife le abrió un expediente disciplinario y aceleró las conversaciones para rescindir su contrato, una decisión que finalmente se hizo oficial en la tarde de ayer.

Un desenlace complicado, aunque tampoco demasiado inesperado, para Maikel, que, eso sí, quiso despedirse del tinerfeñismo con un mensaje en sus redes sociales: «He cumplido lo que un día soñé. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que han hecho que este viaje haya sido inolvidable. Os voy a echar de menos».

El resto de bajas eran bastante más previsibles. Antal Yaakobishvili regresa al Girona tras finalizar su cesión; Facundo Agüero termina su vinculación con el club y queda libre; Cris Montes concluye contrato y ya tiene destino confirmado en el Real Avilés (algo que ya se sabía desde hace semanas); mientras que Javi Pérez también abandona la disciplina blanquiazul tras acordar la rescisión de su contrato. Un caso, el suyo, muy condicionado por las lesiones que lastraron por completo su temporada 25/26 (ocho participaciones y ni una sola titularidad).