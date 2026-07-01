Jesús Álvarez, segunda incorporación del CD Tenerife

El CD Tenerife anunció este martes por la noche, al filo de las 23:30 horas, que ha llegado a un acuerdo con Jesús Álvarez Aguado (17/11/1999, Zaragoza) para que el mediocentro aragonés sea nuevo jugador de la plantilla blanquiazul. De esta manera, el centrocampista zaragozano, que cuenta con unsa corta experiencia en la Segunda División, se compromete con la entidad tinerfeñista hasta el próximo día 30 de junio de 2028.

Tras formar parte en los primeros años de su carrera de las filas del filial del Real Zaragoza, el nuevo jugador blanquiazul recaló en la temporada 20/21 en el CD Calahorra, donde disputó dos temporadas, la segunda de ellas ya en la renovada Primera Federación. Con unos muy positivos registros en el club riojano (51 partidos; un gol y dos asistencias), luego se incorporó, en el verano de 2022, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras un año en el Reino de León, Jesús Álvarez terminaría desplazándose hasta las Islas Baleares para forman parte de la UD Ibiza, equipo también de Primera Federación.

En sus dos temporadas en tierras ibicencas, el medio disputó hasta 52 encuentros con el equipo celeste; en ambos años, con promoción de ascenso a Segunda. El buen trabajo de Jesús Álvarez le daría la oportunidad de llegar al fútbol profesional, de la mano de la SD Huesca, en la pasada temporada 25/26. En su primer año en la categoría, el mediocentro disputó hasta 39 encuentros oficiales (36 de Liga, de los que 34 fueron en el once titular, si bien solo en 10 de ellos estuvo sobre el césped hasta el final del choque; y tres de la Copa del Rey), aunque no pudo evitar el descenso de un equipo que tampoco logró reflotar el expreparador tinerfeñista José Luis Oltra.

El del centrocampista aragonés es el segundo fichaje que anuncia este verano el CD Tenerife, tras haber oficializado hace días la llegada del atacante esloveno Martin Pecar. A ello se suma la renovación, también por dos campañas, del defensa madrileño José León.