Jesús Álvarez, un centrocampista hecho a medida para Álvaro Cervera. “Va a encajar perfectamente en su estilo. Físicamente es un portento y, si el Tenerife lo ha fichado, por algo será”, cuenta sobre el futbolista aragonés Roberto Gutiérrez. El guardameta natural de Icod de los Vinos fue canterano del representativo y debutó con el primer equipo a las órdenes de Cervera. Con Jesús coincidió en el Calahorra en la temporada 20/21.

“¿Cómo no voy a acordarme de Jesús? Llegó muy joven al Calahorra desde el filial del Zaragoza y ya tenía maneras”, avanza Roberto. Para cuando el aragonés aterrizó en La Rioja, con solo 20 años, Gutiérrez afrontaba segunda campaña en la entidad. Fue una temporada excelente porque el combinado dirigido por Diego Martínez concluyó en segunda posición en el Grupo B de la agonizante Segunda División B (la división entre Primera y Segunda RFEF se estrenó, justamente, en la 21/22), Roberto solo encajó seis goles en una fase regular de 18 partidos y Álvarez se consolidó como un proyecto de futbolista profesional.

Un líder natural y una persona excelente

“Ha ido escalando poco a poco, pero desde entonces se veía que, siendo tan joven, era un líder natural. Además, se trata de un chico que hacía grupo. Como persona, es excelente”, prosigue el exblanquiazul Gutiérrez, testigo de primera mano de la evolución de Álvarez, que pasó de jugar de defensa central a comandar la línea medular. “Como jugador, sé que ha ido mejorando, pero a mí ya me llamó la atención su liderazgo. Empezó jugando como central y acabó de mediocentro, de '6'. Aparte de que jugaba muy bien a la pelota, nos daba un equilibrio tremendo. Se comía él solo los balones aéreos y era un ganador de duelos”.

Pero el canterano del Real Zaragoza, que disputó ese curso los 20 partidos del combinado riojano (18 de Liga, uno en la Copa del Rey y otro del 'playoff' de ascenso a Segunda División) y solo fue suplente en uno, no solo destacaba por su rendimiento dentro del campo, sino también por su comportamiento fuera. “Ya se veía que iba a llegar al fútbol profesional por las maneras que se le veían. Se cuidaba en todo: calidad de entrenamiento, competitivo, horas de gimnasio, cuidado de la alimentación... Cuando supe de su fichaje, de verdad que me alegré muchísimo. Es de ese tipo de jugadores que se exige a sí mismo y tira de los demás. Es un muy buen fichaje para el Tenerife”, concluye Roberto Gutiérrez, que esta temporada defenderá la portería del Atlético Paso en Segunda Federación.

Roberto Gutiérrez, durante su etapa en el Calahorra. / CD Calahorra

Peldaño a peldaño, pero siempre hacia arriba

Ya en la 21/22, sin el icodense en la plantilla del cuadro riojano (se fue al San Fernando grancanario y lo cambió en enero por el Toledo), Álvarez disputó su segundo y último año en el Calahorra. En Primera Federación, y ya asentado como una pieza fundamental del equipo, superó los 30 partidos (31) y los 2.500 minutos (2.715). Su consagración le valió para firmar por la Cultural y Deportiva Leonesa en verano de 2022.

En el Reino de León compartió vestuario con Salvi Carrasco, a la postre futbolista del CD Tenerife (aunque no llegó a cuajar y se marchó solo una campaña después de su incorporación), y volvió a dar un paso al frente: 27 titularidades en 30 duelos totales y cambio de aires. Destino Ibiza.

En el cuadro balear, Álvarez jugó a las órdenes de Fernández Romo y Onésimo, en su primera campaña, y de José Luis Martí y Paco Jémez, en la segunda (24/25). En un club siempre aspirante, pero no que no consiguió el ansiado ascenso a Segunda, el centrocampista jugó 52 partidos en dos cursos. En el segundo, el que más, 32 presencias en el once inicial en 33 duelos totales y, de nuevo, una oportunidad un peldaño por encima.

Jesús Álvarez, como futbolista de la UD Ibiza, club en el que coincidió con José Luis Martí. / UD Iibiza

En Huesca, su mejor temporada pese al descenso

Siempre hacia arriba escalón a escalón, Jesús Álvarez firmó por el Huesca hace solo un año. No fue fácil el año del equipo altoaragonés, que acabó descendiendo a Primera Federación ya con José Luis Oltra en el banquillo. Antes habían sido destituidos Sergi Guilló y Jon Pérez, 'Bolo'. Para el flamante fichaje tinerfeñista, a pesar del sufrimiento colectivo, acabó siendo una temporada muy provechosa. Jugó 39 partidos, 35 de ellos como titular, y alcanzó los 2.748 minutos, su año más prolífico como profesional.

En las curiosidades de sus números destacan que, pese a ser un futbolista eminentemente defensivo, el maño no ha sido nunca expulsado en sus 191 partidos entre Segunda B, Segunda RFEF, Primera RFEF y Segunda División. También con el hándicap de sus virtudes más bien conservadoras en la medular, el recién llegado al Rodríguez López solo ha podido celebrar un gol como profesional. Fue en la 20/21, cuando coincidió con Roberto en el Calahorra, en un duelo que concluyó en derrota de los riojanos por 2-1 ante el Bilbao Athletic.

La ruptura con Hummel ya es oficial: cuenta atrás para el anuncio del acuerdo con Macron

Aunque era oficioso desde hace meses –igual que el cambio a Macron– no fue hasta ayer día 1 de julio, coincidiendo con el cierre de la temporada, cuando el CD Tenerife oficializó su ruptura con Hummel. En un escueto comunicado, el club dio por concluida su relación de patrocinio con la marca que le había vestido durante las últimas 13 temporadas. El club transmitió su «agradecimiento» a la marca por su «apoyo» durante más de una década, a la vez que deseó «lo mejor» a la familia de Hummel.