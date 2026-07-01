La amenaza de Bermúdez a Clavijo: "Si se plantea que el estadio del Tenerife no esté en Santa Cruz, Coalición dejará de ser mi partido"
El alcalde de la capital desafía al presidente del Gobierno de Canarias y a su propio partido por "dejar en el aire" la posibilidad de que el representativo se acabe mudando a un estadio fuera de Santa Cruz
José Manuel Bermúdez no está dispuesto a permitir que el CD Tenerife se marche de la Santa Cruz. Ni siquiera que esa opción pueda llegar a estar sobre la mesa en el caso de que se decida construir un nuevo estadio que fuese sede del representativo insular. Así lo ha afirmado el primer edil del municipio capitalino: "Me sorprende escuchar que esa decisión se pueda dejar en el aire. En mi partido, esa decisión no se puede ni siquiera plantear. Si no, dejará de ser mi partido", zanjó el nacionalista con tono tajante, aludiendo así a unas declaraciones recientes de Fernando Clavijo.
Bermúdez, asimismo, recordó el vínculo entre el combinado blanquiazul y la capital de la Isla. Un mensaje que ya ha lanzado en infinidad de ocasiones y que no duda en repetir cuando se le cuestiona al respecto. "El estadio del CD Tenerife siempre ha estado en Santa Cruz de Tenerife; la historia del CD Tenerife siempre ha ido ligada a Santa Cruz de Tenerife; su sede está en Santa Cruz de Tenerife; todos sus partidos oficiales los ha jugado en Santa Cruz de Tenerife; su nacimiento fue en Santa Cruz de Tenerife; y el escudo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está en el escudo del CD Tenerife".
Advertencia a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo
Con todo, "plantear" que el estadio del Tenerife salga del municipio de Santa Cruz está prohibido para el alcalde. "Esa no puede ser una opción que mi partido, mi partido [repite con intención], pueda contemplar. Me sorprende escuchar que esa decisión se pueda dejar en el aire. En mi partido, esa decisión no se puede ni siquiera plantear. Si no, dejará de ser mi partido", ha advertido.
Al margen del eterno debate instaurado en la Isla desde hace años, ese de reforma integral del Rodríguez López -esta vez en marcha desde la publicación del Plan Director que lanzó el Cabildo hace unas semanas- o construcción de un nuevo estadio, las contundentes declaraciones de Bermúdez son una respuesta a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y compañero del dirigente santacrucero en Coalición Canaria.
Las declaraciones de Fernando Clavijo
En declaraciones a 'Radio Marca Tenerife', Clavijo reconoció considerar que el Tenerife "necesita un gran estadio para tener un futuro recorrido". "El recinto hay que repensarlo porque es pequeño y el sitio no es el idóneo. El Tenerife requiere otra estructura deportiva de mayor nivel y capacidad, tanto de público como de presupuesto y accesibilidad", prosiguió.
El presidente regional, lagunero y exalcalde de San Cristóbal de La Laguna, evitó pronunciarse sobre la ubicación en la que debería levantarse el nuevo estadio (Santa Cruz y La Laguna son, por ahora, las únicas dos alternativas que han sonado), y, además, consideró como "razonable" que Luis Yeray Gutiérrez, actual alcalde lagunero, propusiera tiempo atrás que el nuevo reciento se construyera en su municipio y no en la capital. Esas declaraciones del socialista, por cierto, ya enfadaron en su día a Bermúdez, que las calificó de haber sido lanzadas con "mala fe".
Clavijo, comprensivo con Luis Yeray Gutiérrez
Para disgusto de Bermúdez, Clavijo no solo no censuró la propuesta de Gutiérrez, sino que se mostró comprensivo al respecto. "Es razonable que el alcalde de La Laguna haga esa propuesta porque está peleando por su municipio. Y también es lícito que José Manuel Bermúdez quiera mantener el estadio en Santa Cruz”, afirmó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Edurne Pasaban (alpinista, 52 años): 'El Teide hay que hacerlo al menos una vez en la vida
- Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
- La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
- El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
- El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
- Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
- Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
- La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros