Operación salida en el CD Tenerife: cinco jugadores no continuarán tras el histórico ascenso a Segunda División
La entidad blanquiazul oficializa la baja de Facundo Agüero, Antal Yaakobishvili, Maikel Mesa, Javi Pérez y Cris Montes tras certificar el regreso a LaLiga Hypermotion
Comienza la reestructuración de la plantilla para el regreso al fútbol profesional. Tras culminar una temporada 2025/2026 histórica, en la que el CD Tenerife se proclamó campeón del Grupo I de Primera Federación Versus e-Learning logrando el ansiado ascenso directo, el club blanquiazul ha hecho oficial la salida de cinco futbolistas que no seguirán en la disciplina isleña de cara al próximo curso en LALIGA HYPERMOTION.
La dirección deportiva inicia así un proceso de aligeramiento de fichas y finalización de contratos para adaptar el vestuario a las exigencias de la Segunda División.
Las cinco bajas del nuevo proyecto blanquiazul
El club ha despedido de manera conjunta a este grupo de jugadores, cuyos roles y trayectorias en la isla han sido muy diversos:
- Maikel Mesa: pone fin a su andadura en el representativo tras dos temporadas vistiendo la camiseta blanquiazul. El centrocampista tinerfeño cierra su etapa con un balance de 49 partidos oficiales y siete goles anotados.
- Antal Yaakobishvili: el prometedor central húngaro regresa a la disciplina del Girona CF tras concluir su período de préstamo. Llegó en el mercado invernal de 2026 y participó en un total de siete encuentros.
- Facundo Agüero: el defensa argentino, que llegó a la isla el 6 de agosto de 2025 para apuntalar la zaga al inicio del curso, finaliza su vinculación tras disputar cinco compromisos oficiales.
- Javi Pérez: el mediocentro castellano-manchego cierra su etapa en la isla habiendo completado ocho actuaciones a lo largo de la campaña en la categoría de bronce.
- Cris Montes: el atacante concluye su relación contractual con la entidad tinerfeña tras haber saltado al césped en diez partidos oficiales.
Agradecimiento institucional de la entidad
A través de un comunicado oficial, el CD Tenerife ha querido agradecer públicamente la profesionalidad y el compromiso de todos ellos en un año que quedará grabado en la memoria del tinerfeñismo. "El CD Tenerife reitera su gratitud por su aportación en esta recordada temporada 2025/2026, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales", subrayó el club para despedir a los cinco campeones.
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