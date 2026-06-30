El CD Tenerife regresará a Segunda en Ipurúa y ya conoce cuándo jugará el primer derbi canario ante la UD Las Palmas

El regreso del CD Tenerife a Segunda División ya tiene definido su itinerario. El conjunto blanquiazul arrancará su travesía de vuelta al fútbol profesional el próximo 16 de agosto con una visita siempre peliaguda a Ipurúa, donde le esperará el Eibar. El 6 de junio bajará el telón de la fase regular recibiendo en el Heliodoro Rodríguez López al Celta Fortuna. Un calendario que se dio a conocer ayer en la Plaza de Colón de Madrid, con el capitán Aitor Sanz como protagonista –realizó el saque que dio inicio al procedimiento del sorteo del calendario de Segunda, acto que alimenta el optimismo sobre su renovación–, y que deja el primer partido de 2027 con un aroma especial: el gran derbi canario ante Las Palmas en el Gran Canaria, mientras que la vuelta se jugará en el Rodríguez López en la última semana de marzo.

No será un inicio precisamente amable para el equipo que vuelve a dirigir Álvaro Cervera. El Tenerife abrirá fuego en un escenario históricamente complicado como Ipurúa, donde no gana desde abril de 2014, hace ya más de doce años, con aquella recordada remontada con gol de Bruno y golazo de Aridane que sostenía al Tenerife en un playoff del que acabaría cayéndose con siete derrotas finales. Será, además, uno de los desplazamientos más largos de toda la temporada para un conjunto que regresa a Segunda tras su triunfal paso por Primera RFEF.

El primer partido en casa, ante el Almería

En ese arranque, por cierto, el equipo de Álvaro Cervera se medirá, además del Eibar, a rivales llamados a pelear por la zona alta como el Almería (el estreno en casa, el 23 de agosto), el Sporting (una semana más tarde, también en el Heliodoro) o el Leganés (ya en la jornada 5, en la segunda semana de septiembre).

Los derbis

Los dos derbis canarios ya tienen fecha. El primero se disputará en la jornada 20, el 3 de enero, en el Estadio de Gran Canaria, mientras que el Rodríguez López albergará el duelo de la segunda vuelta en la jornada 32, el 28 de marzo, ya en la recta final del campeonato. Ayer, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, abrió la puerta a la disputa de un amistoso estival entre ambos equipos, con carácter benéfico para recaudar fondos destinados a ayudar a Venezuela tras los recientes terremotos.

No habrá jornadas intersemanales, como se había adelantado, y el último compromiso que disputará la escuadra blanquiazul antes del parón navideño será el 20 de diciembre, en casa, frente al Real Oviedo. La actividad se retomará con el mentado derbi del 3 de enero en Gran Canaria. En Semana Santa, el Tenerife visitará al Sporting de Gijón el 4 de abril y, una semana después, jugará en Almería.

Girona, Valladolid y Cádiz, en el sprint final

El calendario también le guarda al representativo un sprint final de suma dificultad. En las siete últimas jornadas el Tenerife tendrá que medirse a Girona, Castellón, Córdoba, Mallorca, Valladolid y Cádiz antes de cerrar el campeonato como local frente al Celta Fortuna.

Entre los detalles interesantes del calendario también destacan los partidos seguidos que jugarán los de Cervera en casa, en las jornadas segunda y tercera (Almería y Sporting), en las fechas decimocuarta y decimoquinta (Ceuta y Mallorca), y en la trigésimo séptima y trigésimo octava (Castellón y Córdoba). Al Tenerife le esperan dos dobles salidas: a Balaídos y a la Nova Creu Alta en la segunda quincena de octubre, y al Tartiere y a Butarque entre febrero y marzo de 2027. La visita al feudo oviedista, por cierto, se jugará el domingo de Piñata.

A tener en cuenta en el calendario serán las salidas que pesan de verdad, empezando por Ceuta, con todo lo que implica cruzar el Estrecho entre avión, carretera y ferry, adonde tendrá que desplazarse el conjunto de Álvaro Cervera para disputar la jornada 24, en la última semana de enero. También Andorra, con escala aérea y subida a los Pirineos incluida el fin de semana del 17 de enero. Y, para cerrar el círculo, Palma, con la visita a Son Moix en la penúltima salida de la temporada.