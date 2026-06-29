La edad de Pedro Rodríguez, un factor clave para esquivar el obstáculo del límite salarial en su posible fichaje por el CD Tenerife

Veteranía, divino tesoro. Camino de los 39 años, que cumplirá el próximo 28 de julio, la edad de Pedro Rodríguez podría facilitar en gran medida su fichaje por el CD Tenerife. Sin equipo desde que se oficializó su salida de la Lazio a finales de mayo, y toda vez que su deseo es el de continuar jugando al fútbol, la posibilidad de un desembarco en el equipo de su Isla es "una idea que está sobre la mesa". Así lo reconoció el propio futbolista en declaraciones a 'Televisión Canaria' hace apenas unos días. "Veremos qué pasa", zanjó con una sonrisa cómplice el jugador al ser cuestionado al respecto.

Oficialmente sin equipo a partir de este miércoles 1 de julio, Pedro no dudó en ponerse la camiseta del representativo el sábado pasado. Lo hizo cuando el artista Adrián Rosales se la ofreció, en el Teatro Leal de La Laguna, en medio de una entrevista del Foro Internacional del Deporte. El de Abades, único campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 que sigue en activo, apenas tardó un instante en enfundarse la elástica blanquiazul. Se vino abajo el recinto de Aguere mientras un campeón de todo sonreía, qué cosas, con cierta timidez.

Podría jugar por el contrato mínimo y pasar el filtro de LaLiga

Pedro, un futbolista que ha jugado en el Barcelona, el Chelsea, la Roma y la Lazio, es un sueño imposible para el cuadro isleño desde hace ya unos años y, aunque su incorporación resulte incluso ahora altamente complicada, su veteranía es una ventaja con la que cuentan en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López. A pesar de que se trata de un jugador con un caché de primer nivel (su último contrato en Italia no sería solo inasumible para el Tenerife y el resto de equipos de Segunda División, sino también para muchos de Primera), sus casi 39 años permiten al profesional y al propio club tinerfeñista esquivar el hándicap del límite salarial.

¿De qué manera? Según las normas de control financiero de LaLiga, los porteros mayores de 38 años y los futbolistas mayores de 36 están exentos de pasar por el estrecho filtro del 'fair play' económico. Así sucedió con el fichaje de Santi Cazorla por el Real Oviedo, que pudo recalar en el cuadro asturiano firmando un contrato por la cantidad mínima a percibir que establece la patronal del fútbol. Cazorla, que además quería jugar gratis, acabó ascendido a Primera con el conjunto 'carbayón'.

Santi Cazorla, futbolista del Real Oviedo. / Real Oviedo

El resquicio no garantiza su fichaje

De este modo, Pedro podría acordar con el Tenerife un salario que no solo fuera asumible por el representativo insular, sino que además no computara como mucho más alto para la entidad que preside Felipe Miñambres en lo que al límite de gasto en plantilla se refiere. Al representativo, un recién ascendido que arrastra aún el lastre de un descenso reciente, le aguarda un verano en el que cada euro cuente en una planificación deportiva marcada por la austeridad.

Este salvoconducto, no obstante, no garantiza que la operación pudiera cristalizar de forma sencilla. De hecho, y en declaraciones a Cope Tenerife, Pedro matizó este lunes que, a pesar de que Rayco García tiene "la ambición" de traerle de vuelta a la Isla, la operación es "muy, muy complicada y difícil". Tanto, que el máximo accionista y su objeto de deseo llevan ya "varios años hablando" y que, según desveló el protagonista, se le han "ofrecido también muchos puestos y cargos en el club".

Así funciona el límite salarial

El límite de gasto salarial, cada vez más complejo desde su implantación en la temporada 14/15, viene a ser una cantidad económica que LaLiga establece como tope para que cada club de Primera y Segunda División pueda invertir en su plantilla. No debe confundirse con el dinero que realmente tengan en caja los equipos porque son numerosos los casos de entidades que, pese a disponer de capacidad financiera para gastar o incluso endeudarse a la hora de acometer fichajes, no pueden hacerlo por el control de la competición.

La institución que preside Javier Tebas, de hecho, no solo tiene la capacidad de fijar un máximo de gasto para cada uno de los 42 equipos que integran las dos máximas categorías del futbol español, sino que controla también los acuerdos entre futbolistas y equipos. Al menos en lo que al límite salarial respecta. Esto es, en el hipotético caso de que Pedro tuviese menos de 36 años y acordase con el Tenerife el contrato más bajo posible en la categoría de plata (cerca de 100.000 euros), LaLiga haría sus propias cuentas y establecería una cuantía distinta. Ese valor (el salario más bajo percibido por el jugador en cualquiera de sus últimas tres temporadas en activo dividido a la mitad en el mejor de los casos), sería el que computaría a efectos de gasto en la patronal, poniendo así en jaque al resto de la planificación deportiva.