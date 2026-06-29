Esmero en el lateral izquierdo

Del ascendido Tenerife se esperan refuerzos para casi todas las líneas. Aunque por número no le faltaría nada, dado el volumen de futbolistas con contrato, se supone que el salto de categoría traerá consigo otro de nivel en la plantilla, una mejora colectiva con la suma de individualidades. De momento, solo se ha unido al equipo el atacante esloveno Martin Pecar. Pero no será el único. Habrá un poco de todo: defensas, centrocampistas, extremos, delanteros... Ya se verá si en plural o en singular. Una de las posiciones a mejorar es el lateral izquierdo, y no por una carencia de efectivos, sino por la necesidad de dotar a esa demarcación de las garantías que le faltaron el pasado curso, una temporada en la que Álvaro Cervera tuvo que improvisar con el diestro David Rodríguez. El tinerfeño cumplió, pero desenvolviéndose en el carril opuesto, sin ser la principal alternativa en el inicio del curso.

Para eso estaban Marc Mateu y Ander Zoilo, los verdaderos especialistas. Pero apenas participaron. El primero sí lo iba a hacer. Se unió al plantel con el cartel de titular por experiencia y prestaciones. El inconveniente estuvo en la lesión de tobillo que sufrió en la primera semana de competición. Un percance que pareció menor en su momento, se convirtió en un problema de larga duración que incluso obligó al valenciano a pasar por el quirófano. La campaña del regreso a Segunda pasó casi en blanco para él. La solución inicial fue Zoilo. De hecho, fue el encargado de ocupar el puesto en las primeras semanas del calendario –titular hasta la novena jornada, la de la derrota en Barakaldo–, después de que Mateu debutara en la visita al Guadalajara y entrara en la enfermería a continuación. Pero Cervera no quedó convencido con el defensa guipuzcoano y terminó cubriendo el lateral izquierdo con David a pierna cambiada. Y en el otro lado, César Álvarez. Así siguió. Al equipo le fue bien. Llegado al mercado de invierno, Zoilo aceptó la oferta del Nástic para salir cedido. En teoría, la pareja volverá a coincidir en el arranque de la pretemporada, pero con la duda de si Ander contará para Cervera y la incógnita del estado de Marc, que ha aprovechado el tiempo, incluso el de vacaciones, para pulir su puesta a punto y compensar en la 26/27 su desafortunado debut. En cualquier caso, se da por hecho de que caerá un fichaje en esa zona.

Se trata de una demarcación en la que, quitando dos o tres casos, el Tenerife lleva años sin dar en la tecla. Lo consiguió en su momento con Raúl Cámara, un lateral diestro que defendió más de una vez la otra banda -con Cervera tras el ascenso a Segunda División de 2013–, también con Samuel Camille en la etapa que tuvo su pico más alto en la promoción para subir a Primera disputada ante el Cádiz y el Getafe, o con el dúo Álex Muñoz y Carlos Pomares -en cambio, en el playoff de 2022, Ramis se decantó por poner a Shaq Moore en un lado y Mellot en el otro, por una lesión de Álex-, y luego con Nacho Martínez. El contraste está en temporadas como la del descenso a Primera RFEF. Medrano estuvo condicionado por los problemas físicos y casi no tuvo continuidad, y Adrián Guerrero resultó una apuesta fallida. Como en la temporada 25/26, fue David Rodríguez quien puso el parche.

Ander Zoilo, en el partido en Barakaldo, el último que jugó como titular con el Tenerife. | LOF

El Tenerife venía de dos campañas en las que Nacho había sido el más regular, por delante de Medrano en la 23/24 y de Andoni López en la 22/23, un curso en el que el club trató de subir el nivel en la ventana de enero con Durmisi, un carrilero que debutó y se lesionó.

Nacho y compañía fueron los encargados de coger el relevo de Álex Muñoz, un defensa central zurdo convertido en lateral, y Carlos Pomares. Una pareja que aportó fiabilidad en las temporadas 20/21 y 21/22. El defensa alicantino ya había cogido sitio en la 19/20 con la competencia inicial de Robert Mazan e Isma López, y la posterior, en invierno, de Lasure.

Álex había ocupado el hueco dejado por Camille, el dueño de la banda zurda en las Ligas 16/17, 17/18 y 18/19. En ese ciclo, el Tenerife tuvo el puesto bien cubierto con el francés, con Iñaki Sáenz y, en la última, con Héctor Hernández (llegó Isma en enero de 2019).

Con ellos, el Tenerife le pudo dar cierta naturalidad al lateral izquierdo tras un tramo en el que Cámara había tirado de oficio para tapar esa banda siendo diestro. El madrileño tuvo la ayuda de Jon Aurtenetxe, primero, y de Saúl García, después, en la campaña 15/16, de Igor Arnáez en la 14/15 y de Raúl Llorente, Salva Ruiz y Ayoze en fases del ejercicio 13/14. n